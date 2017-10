Ehkki automüük oli kolmandas kvartalis sama suur kui mullu, on Saaremaal tänavu registrisse kantud mullusest hoopis rohkem uhiuusi ehk väljalaskeaastaga 2017 sõiduautosid.



Maanteeameti sõidukite registriosakonna peaspetsialisti Aime Parve andmeil on saarlased tänavu kolmanda kvartali jooksul soetanud 98 uhiuut ehk 2017. väljalaskeaastaga autot. Eelmisel aastal samal ajal oli tutikaid ehk 2016. aasta autosid registris 72.

Kui varasemad kvartalid juurde liita, on tänavune tutikate autode skoor Saaremaal juba 332 autot, läinud aastal samal ajal oli see 264. Üldse kokku on maakonnas tänavu esmaselt registreeritud sõiduautosid juba 630. 2016. aastal samal ajal oli uusi autosid registris 621.

Kvartali lemmik on Škoda



Saarlaste margieelistustes ülearu suuri muutusi toimunud ei ole. Tõsi, andmeid vaid kolmanda kvartali lõikes vaadates tuleb tõdeda, et esikoha on napsanud Škoda oma erinevate mudelitega.

Esmaselt registreeritud Škodasid on Saare maakonnas kolme viimase kuu jooksul registrisse kantud 28, neist väljalaske­aastaga 2017 24. Üldse kokku on saarlased selle aasta üheksa kuu jooksul soetanud 80 erinevat Škoda mudelit, nende hulgast 70 väljalaskeaastaga 2017.

Škodasid, aga ka nt Renault´sid müüval Warma Autol on seega põhjust vägagi rahul olla. “Kui võrrelda eelmise aastaga, on müük meil kahekordistunud,” kinnitas ettevõtte müügijuht Aivar Johanson. “Suvega oleme väga rahul, sest müük suurenes ka Renault´ tarbesõidukite osas,” selgitas müügijuht.

Suurt huvi pakub tema sõnul saarlastele aga endiselt Škoda Kodiaq ja kohe turule tulev Škoda Karoq, mille müük algab tegelikult alles 2. jaanuarist.

“Karoqiga on võimalik esmakordselt tutvuda 6.–10. novembrini Warma Auto salongis,” avaldas Johanson.

Mis Warma Autot tänavu veel ees ootab, ei oska ennustada, kuid Johansoni hinnangul tuleb aasta viimane kvartal ilmselt rahulikum. Samas mõjutavad müüki kindlasti ka jõulud ja aastavahetus.

Teisel kohal on oma erinevate mudelitega Toyota, mis on terve senise aasta kokkuvõttes tegemas väga head tulemust. 2017. väljalaskeaastaga Toyotadest kõneldes on saarlased tänavu endale üheksa kuu jooksul soetanud 57 selle margi esindajat.

Lisaks muidugi kõik need sama marki kandvad mudelid, millel mõni varasem aastanumber, ehk kokku on esmaselt registreeritud Toyotasid tänavu registreeritud 82. Kolmandas kvartalis on erinevaid uhiuusi Toyotasid maakonnas registreeritud aga 20, nendest 13 väljalaskeaastaga 2017.

Uhiuued KIA mudelid



Kolmandaks on läinud kvartalis saarlaste eelistustes tõusnud Volkswagen, mille erinevaid mudeleid on esmaselt registrisse kantud 18. Neist uhiuusi ehk sel aastal tehasest väljalastuid on, tõsi küll, vaid neli.

Kolmas kvartal on iseenesest väga hea olnud ka näiteks KIA-le. Erinevaid KIA-sid on kolme kuu jooksul registreeritud kokku 11. Need kõik on seejuures sel aastal tootmisest tulnud ehk väljalaskeaastaga 2017.

Lisaks Peugeot´ ja Opeli müügile ka KIA-sid müüva Kuressaare Autoteeninduse müügikonsultandi Kristian Teerni sõnul on neilgi müük olnud eelmisest aastast parem ja loodetavasti tuleb hea ka viimane kvartal.

Siiski möönis ta, et viimane kvartal kujuneb ilmselt rahulikumaks kui tavaliselt. “Aga eks seda näeme jaanuaris, kui kokkuvõtete aeg käes.”