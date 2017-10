LUGEJA KÜSIB: Mõned meie ettevõtte töötajad teevad kaugtööd…

Mõned meie ettevõtte töötajad teevad kaugtööd, tööd tehakse päris kaugel (teisel mandril). Kui töötaja kaugtööl olles näiteks kukub, kas siis tööandja peab seda õnnetust ka kuidagi uurima?



Vastab Piret Kaljula, tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant:

Tööõnnetusega on tegemist, kui õnnetus on põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga ja juhtub ajal, mil töötaja:

• täitis tööülesannet;

• tegi muud tööd tööandja loal;

• tegutses tööandja huvides;

• viibis tööaja hulka arvataval vaheajal.

Tööõnnetuse definitsioon ja uurimise läbiviimine ei erine seetõttu, et õnnetus juhtus kaugtööd tehes. See tähendab, et tööandjal lasub ka kaugtööl juhtunud õnnetuse korral esmalt kohustus välja selgitada, kas tegemist oli tööõnnetusega, ning seejärel välja selgitada õnnetuse asjaolud ja põhjused, et oleks võimalik võtta asjakohaseid meetmeid samalaadsete tööõnnetuste vältimiseks. Pärast uurimise lõpetamist tuleb koostada kas vormikohane raport või vabas vormis akt (kui uurimise käigus selgub, et tegemist ei olnud tööõnnetusega). Raport või akt tuleb edastada tööinspektsioonile ja kannatanule või tema huvide kaitsjale.

Kaugtöö tegemisel, sealhulgas ka päris kaugel (nt teisel mandril) töötamise korral, tuleb enne töötaja kaugtööle lubamist viia läbi töökeskkonna riskianalüüs, veendumaks, et töö tegemiseks on sobivad tingimused. Kui riskianalüüsi tegijal ei ole võimalik reaalselt kohale minna, võib riskianalüüsi läbi viia näiteks fotode põhjal. Fotode põhjal on võimalik välja selgitada, kas töötajal on olemas püsikindel tool, mitte kolme jalaga taburet, millelt võib kergesti kukkuda.

Pärast seda, kui töökeskkond on hinnatud ja läbi mõeldud, kuidas ohte vältida, tuleb läbi mõelda ka see, kuidas käituda juhul, kui midagi ikkagi valesti läheb. Näiteks kukub töötaja trepil, kui tuleb poest pastakat ostmast. Kaugel juhtunud õnnetuse uurimisel saab tööandja suuresti tugineda ainult kannatanu ütlustele ja tema saadetud materjalidele (nt sündmuskohast tehtud fotod, pealtnägijate seletused). Oht võib peituda selles, et kui kaugtööd tegeval töötajal ei ole ka tööaeg täpselt määratletud, võib tööandjal olla keeruline, kui mitte võimatu, selgeks teha, kas töötaja kukkumine oli seotud tema tööga või mitte. See on üks riskidest, millega tuleb kaugtöö kokkulepet sõlmides arvestada.