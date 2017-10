Kuressaare kunstiteoste võistlusele laekus 34 tööd

Tänavu 28. märtsil Kuressaare linnavalitsuse väljakuulutatud kunstiteoste võistlusele esitati lõpptähtajaks, 13. oktoobriks 34 tööd, neist viis skulptuuri, 27 erinevas tehnikas maali ja kaks graafilist tööd.

Kuressaare Raegalerii direktor Lii Pihl ütles Saarte Häälele, et kokku osales võistlusel 25 kunstnikku, kellest neli ei ela küll alaliselt Saaremaal, aga on siinse eluga seotud. Ligi pooled tööd, 15, laekusid Saaremaa kunstiklubi liikmetelt.

“Üldmulje tööde vormistuse osas on võrreldes varasemate aastatega ühtlasem. Meeldivalt üllatavad skulptuurid. Maalide tase on suhteliselt ebaühtlane, mis võib tuleneda sellest, et ühtne teema puudub,” kommenteeris Pihl.

Töid hindab seitsmeliikmeline žürii ja võistluse tulemused tehakse teatavaks reedel, 20. oktoobril kell 17 Raegaleriis. Žüriisse kuuluvad Heli Jalakas, Erika Pedak, Reet Truuväärt, Margus Kadarik, Olavi Pesti, Boris Šestakov ja Lii Pihl.

Žürii väljavalitud autor saab Kuressaare linnavalitsuse 600-eurose stipendiumi, mis antakse üle detsembris kultuuriaasta pidulikul lõpetamisel. Kahele kunstnikule antakse linna tunnustuskirjad, lisaks on linnavalitsus palunud mõnel asutusel välja valida oma lemmikud, mis samuti näituse avamisel teatavaks tehakse. Kunstiteoste võistluse näitus on sel aastal kaheosaline: teoseid saab vaadata Raegalerii näitusel, mis on avatud 18. novembrini, ja kultuurikeskuse saalis, kus näitus jääb avatuks 16. novembrini.

2013. aasta Kuressaare-teemaliste kunstiteoste võistlusele laekus 28 erinevas tehnikas tööd 21 autorilt. Teoste hulgas oli 22 maali, viis graafilistes tehnikates valminud teost ja üks fototrükk. Võidutööks valiti siis suvesaarlase Rein Kelpmanni õli- ja akrüültehnikas valminud maal “Suursild”.

“Noor, loo, too – kunst raamatukokku!”

Saare maakonna keskraamatukogu pakub 2018. aastal EV 100 projekti raames noortele kunstnikele (14–26-aastased) võimalust eksponeerida oma kunstitöid raamatukogus.

Huvitatuil palutakse kontakti võtta Liilia Kõivuga liilia.koiv@kuressaare.ee. Lisaainfo veebiküljel http://keskraamatukogu.ee/ev-100/.