Orissaare kalurid moodustasid MTÜ Orissaare Kalasadam ja üritavad taastada kohaliku kalasadama kunagist hiilgust. Uisusadama nime all tuntud sadamakohale on püüdnud raha taotleda ka vald, kuid tulutult. Kalurid jonni ei jäta ja proovivad uuesti.

Mittetulundusühingu juhatuse liige Andrei Prii ütles, et praegu peaks Orissaares olema kaheksa kutselist kalurit, lisaks palju harrastuskalapüüdjaid. “Kalamehi on siin päris palju,” nentis Prii.

Illiku laiul asuv Orissaare sadam on tema sõnul jahisadam, kalurid on aga merel käinud Uisusadama nime all tuntud kohast.

“Vanemad mehed teavad rääkida, et sadamas on olnud ka 60 paadiga aegu,” rääkis Prii Väikese väina servas asuvast sadamast. Tema sõnul on praegu olemas kai, mida on aja jooksul küll parandatud, aga mis näeb välja üsna väsinud.

Prii märkis, et varem on püüdnud sadamale toetust saada vald, kuid see pole õnnestunud. Nüüd proovivad kalurid ise uuesti.

Palju sadama uuendamine ja süvendamine maksma võiks minna, pole Prii sõnul veel kokku löödud.

Ta nentis, et ega kalurid ülemäära rikkad pole ning suurelt seega ette võtta ei saa, kuna isegi toetusraha vajab omaosalust. Raha oleks võimalik küsida Saarte Kalandusest ning Prii loodab oma sõnul, et ehk saab ka uuest vallast toetust.

Orissaare sadamale lähimad kohad, kust kalurid merel käivad, on Muhus asuv Koguva ja Orissaare lähedane Taaliku sadam.