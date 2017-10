Lääne-Saare vallavolikogu otsustas seada tasuta hoonestus­õiguse Kudjapel asuvale Mereranna 24 kinnistule MTÜ Eesti Tennise Liit kasuks.

Klubi on avaldanud soovi saada tasuta hoonestusõigus 30 aastaks Kudjape alevikus asuvatele kinnistutele Mereranna tee 24 või Kummeli põik 1. Lääne-Saare vallavalitsus leiab, et parim asukoht nimetatud objekti ehitamiseks on Mereranna tee 24 kinnistu, mis ei ole praegu valla funktsioonide täitmiseks vajalik.