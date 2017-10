Saaremaa ja Muhu vallavolikogudesse pääsenud viis riigikogu liiget lubavad kõik volikogus ka tööle hakata. Esmakordselt seaduse järgi lubatud n-ö kahe tooli peal istumine on seega vähemalt siinkandis kaotanud ära peibutuspardid.

Hannes Hanso, Kalle Laanet, Urve Tiidus ja Enn Eesmaa asuvad tööle Saaremaa valla volikogus. Hanso ütles, et tema on teinud ettepaneku määrata volikogu istungite päevaks reede. See annaks riigikogulastele paremad võimalused, kuna sel päeval on riigikogu töökorras ette nähtud töötamine valijatega ja muud ülesanded. Muhu volikokku pääsenud Igor Gräzin kinnitas, et loomulikult kavatseb ta volikogu töös osalema hakata.