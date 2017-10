Saaremaa valla esimeseks vallavanemaks tõuseb tõenäoliselt Madis Kallas ja volikogu esimehe koha võtab Reformierakond. Saarlase valimisliit jäeti võimu juurest kõrvale, mängu võeti hoopiski Keskerakond.

“Meie eesmärk on jätkuvalt teha võimalikult suur koalitsioon,” ütles eile pärastlõunal toimunud läbirääkimiste esimese kohtumise lõppedes Madis Kallas. Tema sõnul annab kolme erakonna liit kokku 21 kohta 31-st ning see on täiesti piisav.

Üleeile toimunud konsultatsioonide järgselt Reformierakonnaga edasimineku otsust põhjendas Kallas nii, et Reformiga oli üksteisemõistmine parem. “Neile sobisid meie ideed ja meile nende ideed,” märkis Kallas. Saarlase valimisliiduga nii ühte meelt ei oldud.

“See on Saaremaale parim valik,” ütles eilse kohtumise lõppedes Reformierakonna Saaremaa juht Kalle Laanet. “Me leiame, et erakondadel on alati lihtsam liitu luua.” Keskerakonna maakonna juht Mihkel Undrest ütles, et nende eesmärk on parema Saaremaa tegemine ja seetõttu otsustasid nad ka koalitsiooni minna. Undrest lisas, et neile sobis ka partnerite arusaam ja suhtumine tuleviku osas.

Kallase sõnul arutati esimesel kohtumisel koalitsioonilepingu võimalikke aluseid. “On selge, et selle aluseks saab olla vaid ühinemisleping,” ütles Madis Kallas. Samuti arutati, milline võiks olla valitsuse struktuur, ning võimalikud variandid lisaks vallavanema kohale on kas neli või viis abivallavanemat. Täpne jaotus ja nimed selguvad lähipäevadel.

Kallas märkis, et sotsid teevad kohtade osas esimese valiku ja selleks on vallavanema koht. Loomulik on, et teise valiku saab Reformierakond ja selleks on tavaliselt volikogu esimehe koht. Kalle Laanet ütles, et isikute tasandini ei ole veel jõutud.

Koalitsiooniläbirääkimiste ajal astus ruumist välja ka Saarlase valimisliidu suhteliselt pettunud moega juht Mart Mäeker, kes keeldus igasugustest kommentaaridest. Madis Kallas ütles, et Mäekerit teavitati koalitsiooniläbirääkimiste alustamisest.

Samas ei välistanud Kallas, et praegu tema alluvuses abilinnapeana töötav Mäeker leiab koha ka uues valitsuses ehk siis pakutakse ühte kohta ka opositsioonile. “Meie eesmärk on ikkagi võimalikult laiapõhjaline tegevus,” kinnitas Kallas veel kord.