Saaremaalt pärit Liisi Lonn on vähem kui poole aastaga oma e-sisustuspoele Snug hoo sisse lükanud. Auriga sünnipäeval avas ta korraks pop-up poe ka Saaremaal ja plaanib peagi naasta.





Liisi Lonni sõnul on ta kogu aeg teadnud, et tahab teha nii-öelda oma asja, ja kuna ta on üles kasvanud ettevõtjate perekonnas – Liisi vanemad on Saaremaa Vee tootjad Meelis ja Siiri Lonn –, siis tundus tema jaoks loogiline ka ise ettevõtjaks hakata. “Lapsest saati on sisekujundus mulle suurt huvi pakkunud ja teadsin, et tahan teha midagi sellist, kus saan selle valdkonnaga seotud olla,” tõdes nooruke e-ettevõtja.

Eriline ja isikupärane



Oma ettevõtte loomise idee tekkis tal paar aastat tagasi viimasel magistriõpingute aastal. “Olin kindel, et palgatööle ma tagasi ei lähe ning tuleb leida see, mida armastan teha ja kus saan rakendada oma loovust,” selgitas ta.

Ka oma magistritöö kirjutas ta tarbijate sisustuskaupade ostukäitumisest. Ettevõte Snug ise saabki juba ühe­aastaseks, kuid e-pood on avatud olnud vaid viis kuud. Ometi on pood saanud klientidelt hea vastuvõtu. “Kuna olen krooniline kodukujundaja, siis suuresti ka isiklikust vajadusest tekkis idee luua e-pood, mis müüb erilisi ja isikupäraseid Skandinaavia stiilis sisustustooteid, mida mujalt ei leia,” märkis Liisi Lonn. Snug’i valikus on peamiselt sisustusaksessuaarid, valgustid, kodutekstiil ja väiksem mööbel. Tooted pärinevad peamiselt Taanist.

Igapäevaselt majandab Lonn oma poekesega üksi, kuid eriüritustel, nagu oli ka pop-up poe avamine, saab ta palju abi perelt. “E-pood on väga hästi vastu võetud. Inimeste tagasiside on olnud positiivne ja mul on suur rõõm näha, kui palju on inimesi, kes peavad lugu heast sisustusdisainist,” on Lonnil põhjust rõõmustamiseks.

Ka Aurigas läks paar päeva avatud olnud poel üle ootuste hästi. Püsivat poodi pole e-ette­võtjal plaanis avada, kuid kindlasti tuleb ta oma pop-up poega veel saarele. “Järgmine kord on juba järgmisel kuul, Ferrumi sünnipäeval,” kinnitas ta.

Sai enesekindlust



Liisi Lonn on pärit Kuressaarest ja elanud siin gümnaasiumi lõpuni. Pärast Kuressaare gümnaasiumi lõpetamist läks ta Tallinna Estonian Business School´i ettevõtlust ja ärijuhtimist õppima.Nende õpingute jooksul sai ta aru, et ärivaldkonnast huvitab teda enim turundus. “Sealt tekkis soov sellele alale rohkem spetsialiseeruda ja aasta pärast bakalaureuse lõpetamist läksin EBS-i magistrisse rahvusvahelist ärijuhtimist ja turundusjuhtimist õppima,” märkis ta.

Magistriõppe lõpetamine andis Liisi sõnul talle teadmisi ja enesekindlust, et oma äriga alustada. “Hetkel pole plaanis Saaremaale püsivalt tagasi tulla, kuid kuna vanemad ja sõbrad elavad siin, siis jään alati kodusaarega seotuks,” kinnitas Liisi Lonn.