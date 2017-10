“Et kesklinna liikluskoormust vähendada, tuleb esmajärjekorras ehitada välja Aia tänava pikendus Ranna tänavale ning muuta Lootsi tänava liiklus ühesuunaliseks, suunaga linnast välja,” kirjutab linnakodanik Arnold Lokna.

On äärmiselt positiivne, et linna areng on jõuliselt edenenud. Alles kuuskümmend aastat tagasi oli Transvaali tänav – ei mäleta, kuidas seda tänavat siis nimetati – linna piir, Põhja tänavat siis veel polnud.

Ruubi pood – samuti ei mäleta, mis selles majas siis asus, praegu on selles juuksur – oli linna viimane maja. Edasi oli karjamaa mõnede ehitistega, raudtee ülesõit ja raudtee hooned ning edasi lookles kitsas kruusatee läbi Laimjala Orissaare poole.

Ka tänase Pihtla tee ristmikul asus puidust bussijaamahoone, milles oli ootesaal ja kaks piletimüügi kassaluuki. Piiratud hetkedel oli üks neist kassaluukidest ka avatud, kuid siis oli seal pikk järjekord.

Liiklus jalutajate pärusmaal

Mäletan, kuidas 20. juulil 1965. aastal, kui Nõukogude Liidu teine kosmonaut German Titov Saaremaad külastas, seisin praeguse Pihtla tee ehituse tarbeks toodud kruusahunniku otsas ja vaatasin, kuidas pikk rida uusi Volga GAZ 21 autosid linna sõitis.

Hiljuti sai Ruubil valmis Põhja ja Transvaali tänava ristmik, samuti Pihtla tee ja Uue tänava ristmik.

Linna edasine renoveerimine pidavat jõudma kesklinna, kuid varem on kindlasti ja tungivalt vaja ära lahendada kitsaskoht Toris.

Nimelt valmis juba neli aastat tagasi Sõrve maantee (Ranna tänav) kuni vana linnapiiri, Lootsi tänavani. Lootsi tänavani jõudes surutakse kogu see Sõrve poolt tulev transport aga kokku kitsukesse, saja aasta vanuse ajalooga Lootsi tänavasse.

Edasi satub liiklusvoog spaahotellide vahele, kus peaksid saama ohutult jalutada linna külalised, hotellide külastajad.

Siis suundub see liiklusvoog pargi veerele, mis peaks samuti jalutajate ja puhkajate pärusmaa olema, järgneb juba Lossi tänav ja ongi Sõrve magistraal raekoja ette jõudnud. Sama toimub ka vastassuunas.

Selleks, et seda olukorda lahendada, on vaja esmajärjekorras välja ehitada Aia tänava pikendus Ranna tänavale ning muuta Lootsi tänava liiklus ühesuunaliseks, suunaga linnast välja.

Autonäitus südalinnast minema

Tegelikult tõstis selle teema lauale juba ligemale kümme aastat tagasi Laine Tarvis, kui ta veel volikogus oli. Teostusest ei saanud aga tookord asja, kuna Tarvis ei kuulunud otsustajate kildkonda.

Minagi olen üritanud mitmel korral seda teemat lauanurgale asetada, ent ka minul on olnud sama puudus küljes, mis Laine Tarviselgi.

Eelpool kirjeldatud ehituslik ümberkorraldus vähendab kesklinna liiklust ligikaudu 60%, kuna Torist suunatakse kogu linna tulev transport Aia tänavale.

Kellel tõsiselt on vaja kesklinna jõuda, saab kasutada kõrvaltänavaid. Praegu sõidetakse kesklinnast läbi aga vaid mugavuse pärast, sest kuhugi kõrvale ei ole ka enam otstarbekas pöörata.

Kesklinn on vaja renoveerida nii, et see kuuluks vaid jalakäijatele ja kergliiklejatele, autodele ei tohi sinna asja olla, erandiks invasõidukid ja ühistransport.

Miks peab kesklinn olema täidetud autonäitusega, kus üks on väärikam kui teine? Kesklinn tuleb täita kaubandustegevusega.

Et kaubeldaks käsitööga, tõstetaks taas au sisse turukärud, teisaldatavad müügiletid, lastele mõeldud atraktsioonid, kergliiklusvahendite laenutus ja palju muud, mis teeb meie linna atraktiivseks.

Miks saadame soomlased, kes küsivad “Tori? Tori?” Tori linnaossa, sinna Lootsi tänava piirkonda? Sellepärast, et turgu ei leita lihtsalt üles, turg on peidetud kuhugi nurga taha.

See autode paraad, mis praegu kaunistab keskväljakut, häbenegu ennast praegusel turuplatsil, sest seal ei häiri need kedagi.

Esmajoones tuleb aga valmis teha Aia tänava läbimurre Ranna tänavale, see vähendab liiklusvoogu keskväljaku piirkonnas suurel määral.