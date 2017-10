Tennisekeskus sai viieseks

Läinud pühapäeval tähistas Kuressaare tennisekeskus sünnipäevahõngulise turniiriga juba 5-aastaseks saamist.



Päris õige sünnipäev oli saarlaste tennisemängumekal tegelikult juba 12. oktoobril. Et tegemist oli aga neljapäevaga, otsustati veidi lõbusam ja seltskondlikum sünnipäevaturniir korraldada mõni päev hiljem päikselisel pühapäeval.

OÜ Saare Tennisekeskus juhatuse liikme Maire Leedo sõnul on viis aastat olnud kenad ja tegusad. Tennisearmastajaid – nii lapsi kui ka täiskasvanuid – on iga aastaga aina juurde tulnud ning selle üle saab ainult rõõmu tunda.

120 last ja sadakond suurt



“Alguses meil kohe nii palju lapsi trennides polnud, aga praegu treenib nelja treeneri käe all umbkaudu 120 last,” tõdes Leedo. Laste trennid on kella 15–19-ni ja praeguse seisuga mahuvad kõik kenasti majja ära.

Ka täiskasvanud, kes käivad tennist mängimas enne ja pärast laste trenne. “Üle ega ümber ei saa tõesti ka täiskasvanutest ja neidki pole vähe, harrastusmängijaid on juba üle saja,” tunnistas Leedo.

Seejuures on harrastajate seas ühtviisi ohtralt nii mehi kui ka naisi ning igal aastal tuleb juurde täiesti uusi gruppe. “Toimuvad meil ju nii eratreeningud kui ka grupitreeningud,” täpsustas Leedo. “Tenniseõpe käib näiteks neljastes gruppides ja sel aastal on kaks-kolm uut neljast gruppi jälle juures. Uusi inimesi tuleb aina juurde, mis on muidugi väga tore!”

Mercedes Benz Kuressaare tennisekeskuses annab sel hooajal trenni neli treenerit: Larissa Sannik, Aivi Auga, Rauno Gull ja Priit Suluste. Üsna palju toimub regulaarseid turniire: täiskasvanud harrastajatele on igas kuus erinevale tasemele vähemalt üks turniir, nii meeste-, naiste- kui ka paarismängus. Lastele on mõõduvõtmist kohapeal veidi vähem, aga samas käib kümmekond last usinalt võistlemas juba mandril ja ka lähivälismaal.

Aasta lõpul tehakse majas kokkuvõtteid ja parimad saavad autasustatud. Suviti on turniire, sh suurvõistlusi veelgi rohkem. Tennisekeskuse on enda jaoks avastanud ka inimesed mandrilt, kellele meeldib Saaremaal oma turniire ja laagreid korraldada.

Nõnda pole selles, et tennisekeskuses elu keeb, ilmselt enam mingit kahtlust ja imestada pole seal midagi, et tennisemäng inimestele meeldib.

Aina täiustavad ja uuendavad



Maire Leedo kinnitusel on nad keskuse arendamiseks pidevalt investeeringuid teinud. “Kõigepealt oli meil ju ainult viis välisväljakut, aga siis tegime endise kilehalli alusele maale kolm juurde,” märkis Leedo.

Välisväljakute lisandumise järel pole, käed rüpes, istuma jäädud, vaid on otsast hakatud väljakuid uuendama. Samuti paigaldati läinud aastal nii keskuse juures olevale muruplatsile kui ka väljakutele automaatne kastmissüsteem. “See on Eestis ainulaadne, mitte kellelgi pole seda veel praegu,” tunnistas Maire Leedo.

“Oleme püüdnud kogu aeg asju uuendada ja paremaks muuta, kuid eks teha ole veel. Tarvis oleks näiteks põrkeseinu.” Ruumi on iseenesest ka keskusehoone laiendamiseks vähemalt ühe väljaku võrra, aga millal see samm ette tuleb võtta, veel ei tea.