Töövõimereformi kohta saab küsida algallikast

Saaremaa elanikud on neljapäeval oodatud puuetega inimeste kotta, kus töövõime hindamise kohta saab küsida reformi algallika, sotsiaalministeeriumi ametnikelt.

“Tahame, et inimesed saaksid vastused oma küsimustele poliitikakujundajalt,” ütles ministeeriumi tööhõive osakonna peaspetsialist Sabina Trankmann, kes viib teabepäeva Kuressaares läbi koos kolleegi, töövõimepoliitika juhi Arne Kailasega. “Kui nad lisaks sellele, et kuhu minna ja mis dokumendid kaasa võtta, soovivad küsida ka seda, miks on asjad nii, nagu need just on, ja miks on seadus just selline, nagu on, siis arvan, et meie oleme õiged inimesed neile vastama.”

Trankmanni hinnangul teatakse töövõimereformi ja töövõime hindamise kohta ikka veel väga vähe. “Vaatamata sellele, et oleme palju teavitustööd teinud, kirjutanud ja rääkinud,” märkis Trankmann. “Meie kogemus näitab, et inimesele on omane hakata mingi teema vastu tõsisemalt huvi tundma alles siis, kui see teda isiklikult puudutab.”

Mullu sügisel käisid ministeeriumi ametnikud reformi ja sellega kaasnevaid muudatusi tutvustaval nn maakondade tuuril. “Korraldasime neid teabepäevi üsna suurelt, ent nägime, et inimesed pisut pelgavad või võõristavad seda, kui suures saalis tehakse ettekandeid ja Powerpoint-esitlusi,” lausus Trankmann.

“Paremini töötab see, kui istutakse kokku ning igaüks saab oma küsimustele vastused.” Selliseid kohtumisi on tänavu toimunud viis, homne koosviibimine Saaremaa puue­tega inimeste kojas on kuues.

Et ka tööl käivad inimesed saaksid kohtumisest osa võtta, algab see kell 17. “Loodame seal kohal olla juba varem,” märkis Trankmann.

Neil, kes soovivad vastust oma isiklikele küsimustele, palub Saaremaa puuetega inimeste koda end registreerida telefonil 45 33 260.