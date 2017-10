Saaremaa vallavolikogu esimeses koosseisus on esindatud pea kõik Saaremaa piirkonnad. Ainsana ei ole volikogus otseselt Mustjala kandiga seotud saadikut. Samas võib see viga saada asendusliikmete liikumistega lahendatud.

Saadikute tausta vaadates võib tõdeda, et maa ja linn on üsna võrdselt kaetud. Tuleb möönda, et paljudel maapiirkonna inimestel on igapäevaelu siiski tihedalt seotud linnaga. Endistest omavalitsustest või kantidest on enim kohti loomulikult Kuressaarel. Orissaare taustaga on kolm liiget, samuti on kolm sõrulast. Lümandast tuleb kaks ning kaks volikogu liiget on seotud ka Leisi ja Pihtla kandiga. Mitu piirkonda on esindatud ühe liikmega.

Kõige enam ongi volikogus vahest liikmeid, kes on seotud mitme kohaga. Tööalaselt toimetatakse näiteks linnas ja elatakse maal või ka vastupidi.

EKRE nimekirjas volikogusse pääsenud Mart Saarso ütles, et tema soetas endale Saaremaa kõige odavama korteri, mis asub Eiklas, ja on sinna ka sisse registreeritud. “Ma olen Saaremaa patrioot,” kinnitas Saarso ja lisas, et tegelikult on ta pigem maailmakodanik.

Keskerakonna nimekirjast volikogusse pääsenud Enn Eesmaal ei ole Saaremaaga teadupoolest mingit olulist sidet, kuid tal on siin sissekirjutus.