Saarlase Jaanika Tiitsoni annetatud lapiteki heategevusoksjonile pannud vähiravifond müüb teki 1470 euro eest ehk alghinnast peaaegu 15 korda kallimalt.

Möödunud reedel vähiravifondi Kingitud Elu Facebooki-lehel 99-eurose alghinnaga müüki pandud teki oksjon lõppes eile pärastlõunal. Juba esimesel päeval kerkis teki hind 1300 euroni. Oksjoni kõrgeima pakkumise 1470 eurot tegi inimene, kes on FB-s varjunimeks valinud Uugo Puugo. “See on ikka väga kõrge hind,” rõõmustas Jaanika Tiitson. “Ma ei osanud oodata, et nii palju pakutakse – olnuksin õnnelik ka palju väiksema summa korral.”

Varalahkunud õe mälestuseks fondile Valjala vöökirja motiivil põhineva mustriga teki annetanud Tiitsoni hinnangul läks annetus asja ette.

Postitust saarlase annetuse ja selle oksjonile panemise kohta jagati Facebookis 854 korral. “Tänan kõiki, kes postitust jagasid,” ütles Tiitson, lisades, et paljud neist olid Saaremaa inimesed.

“See, et Jaanika meile omaõmmeldud lapiteki annetas, oli väga hingeline ja südamlik tegu,” tõdes fondi tegevjuht Katrin Kuusemäe. “Meil on väga hea meel, et see inimestele niivõrd korda läks, et teki eest nii kõrget hinda pakuti.”

Kuusemäe sõnul annetatakse Kingitud Elu fondile enamasti raha. “Üha enam pöördutakse meie poole aga ka teistsuguste abipakkumistega,” ütles Kuusemäe. “Jõulukuul on meil tulemas mitmeid oksjoneid, kus paneme enampakkumisele annetatud asjad.”