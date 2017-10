Endine omanik süüdistab uut peremeest taksikoerte näljutamises

Elukoha vahetamise tõttu kaks taksikoera uuele inimesele andnud omanik avastas tänu sotsiaalmeediale oma loomade kehva olukorra ja leiab, et tema endisi loomi on näljutatud.



Märgatud Saaremaal kommuunis levis postitus ühest teepervel ootavast taksikoerast, kes on kehvas seisus ja nälginud. Samas leidusid kohe inimesed, kes ta auto peale korjasid ja loomaarsti juurde toimetasid.

“Kui ma nägin Jenny pilti ning avastasin, et ta on Lümanda tee äärest armetus olukorras leitud, olin šokis,” tunnistas taksikoerte endine omanik Heli Kärgenberg, kes hakkas kohe tegutsema ja leidis looma lõpuks loomakliinikust. “Siis läksid lapsed teisele koerale järele ja see oli veel armetumas olukorras. Ta on saanud seal ilmselt suuremalt koeralt pureda ja närvikava on täiesti sassis.”

Loomaarst Lea Hioväin tõdes, et koerad olid kõhnad, selgroog oli väljas ja roided nagu rehapulgad, mida võis üle lugeda. Mingisuguseid vigastusi ta siiski ei leidnud. “Arstina ei saa ma ütelda, et uus omanik on neid näljutanud ja peksnud,” ütles Hioväin. “Esimene koer “võttis ilmselt oma koti selga” ja nagu taks ikka, otsustas sellest majast ära kolida.”

Heli Kärgenberg oli sunnitud augustikuus 14-aastasele Jennyle ja 6-aastasele Blake’ile uue kodu leidma, kuna kolis ära. Tema endise elukoha uued omanikud ei olnud nõus võõraid koeri endale võtma, korteris oleks aga kahele loomale ruumi vähe. Nii hakatigi otsima uut omanikku ja peagi ilmus välja Leho.

“Ta helistas ja küsis, kas taksid on alles, ning juba õhtul viis loomad ära,” rääkis Heli Kärgenberg. “Koerad ei olnud tema peale kurjad, tekkis usaldus ja ta tundus normaalse inimesena. Järgmisel päeval käisime seda kohta vaatamas ja kuigi seal oli kuus koera, tundus kõik korras olevat. Taksid jooksid koos teistega rõõmsalt ringi.”

Heli Kärgenberg on korduvalt Lehole helistanud ja uurinud, kuidas taksidel elu uues kohas läheb. Alati on ta vastuseks saanud, et kõik on korras, süüa saavad ja jooksevad õues ringi. Seda suurem oli naise šokk, kui ta tundis Facebookis jagataval fotol ära oma Jenny. “Ei tea, kas neid on löödud, aga näljas on nad kindlasti olnud, sest mõlemad kaaluvad poole vähem kui enne,” tõdes ta.

Praegu on vanem koer maal, aga nooremale oleks vaja uut kodu. “Ei tea, kuidas sellega läheb. Blake on täiesti segaduses omadega, sest ei tea, mis temaga seal tehtud on,” oli Heli Kärgenberg nõutu. Tema perel on ka kindel plaan pöörduda loomakaitseseltsi poole.

Lea Hioväina sõnul on mõttekas oma loomad kiibistada ja siis on omanik kohe hetkega teada. “Isegi siis, kui loomad vahetavad omanikku, võiks neil ikkagi kiibid olla. Siin see taks istus ja me otsisime omanikku. Ta oli kliinikus päeva ja pidi erandkorras jääma juba ööseks, aga õnneks ilmus eelmine omanik välja.”

Lehoga ei õnnestunud toimetusel ühendust saada.