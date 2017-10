JUHTKIRI: Loomaarmastus ja looma armastus

Alati ei tähenda see, kui inimene endast hea esmamulje jätab, et see mulje ka tõele vastab. Just seetõttu ei tasu oma vara jätta äsja kohatud võhivõõra hoolde. Eriti, kui see vara on lemmikloom. Seega tasub ka oma sõnul suure loomasõbra tausta kontrollida – ainult sõnast võtta alati ei saa.

On küllalt neid, kes peavad end lausa aasta loomasõbra tiitli vääriliseks, nende teod aga räägivad sootuks teist keelt. Tõeline loomasõber mõistab, et loom vajab süüa, juua, korralikke elamistingimusi ja tähelepanu. Kui sa seda pakkuda ei suuda või ei taha, on sul targem loomadest loobuda.

Õnneks pistis ühe sellisele “loomasõbra” hoolde antud taks putku. Ju siis ei pidanud koer “loomasõpra” oma armastuse vääriliseks. Tänu põgeniku leidmisele päästeti ka teine koer näljast. Neil koertel läks õnneks.