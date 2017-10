Kes kaotas oma kunsthambad?

Läinud laupäeva öösel leidis Kuressaares taksoga sõitnud Signe samast autost kellegi kunsthambad, mis ootavad nüüd omanikku Saarte Hääle toimetuses.



Et omanikul on oma kaotsi läinud hambaid tõenäoliselt ka edaspidi tarvis, edastas naine info leiu kohta esmalt Facebooki gruppi Märgatud Saaremaal koos kontakttelefoninumbriga, et hambad on tema käes.

Eilseks polnud aga keegi ses osas temaga veel ühendust võtnud ja hambaid enda omaks tunnistanud. Nõnda otsustas ta leitud hambad tuua Saarte Hääle toimetusse, kuhu nende omanik neile tänasest alates järele võib tulla.

Leidja andmeil vedelesid kunsthambad musta värvi Škoda Octavia taksos ja tema avastas need umbes kella 3 ajal laupäeva öösel. Seega, kes tänaseks on avastanud, et ta hambad on rallinädalavahetusel kaotsi läinud ja laupäeva öötundidel musta värvi taksoga sõitis, astugu julgelt Tallinna tn 9 Saarte Hääle toimetusest läbi.