Kui koju imbub naabri suitsuving…

“Ehkki kortermajade akendel ja rõdudel suitsetamine on levinud probleem, seadus seda vähemalt praegu ei keela,” tõdeb Tervise Arengu Instituudi saarlasest ekspert Minni Saapar, kes oli seda teemat kutsutud valgustama ETV eilsesse hommikuprogrammi “Terevisioon”.



Kui rääkida meelemürkidest, on seni olnud avalik tähelepanu peaasjalikult alkoholi tarbimisega seotud küsimustel. Tõepoolest, liigne alkoholilembus on Eestis probleem.

Selle kõrval tundub suitsetamine igav teema – paistab, et kõik teavad juba väga ammu, et suitsetamine kahjustab tervist, ja mis sellest ikka pidevalt rääkida.

Siseruumides suitsetamine on Eestis küll läbi aastate olnud stabiilses ja kiires languses, kuid möödunud aasta seisuga on sellegipoolest 15% täiskasvanud elanikkonna kodud ikka veel tubakasuitsuga saastunud.

Suitsetamine kortermaja trepikodades on õnneks muutunud harvaks erandiks, ent hilissügisesed vihmased ja tuulised ilmad on tõenäoliselt selle kõrgaeg.

Puudulikult reguleeritud



Tubakaseaduse järgi on suitsetamine keelatud korterelamu koridoris, trepikojas ja korterelamu muus üldkasutatavas ruumis. Vastava keelu kohta võib näiteks panna üles meeldetuletuse trepikoja infotahvlile.

Akendel ja rõdudel suitsetamine on aga seni kõige puudulikumalt reguleeritud. Ometi on tegemist levinud probleemiga. Passiivse suitsetamise teavituskampaania ajal sai Tervise Arengu Instituut (TAI) sellega seoses hulgaliselt kodanike murekirju.

TAI ei ole aga järelevalveasutus ning ei saa selliste murekirjade peale otseselt midagi teha. Küll aga oleme üritanud probleemile rohkem tähelepanu juhtida, et tekitada poliitilist huvi selle teema reguleerimine ette võtta.

Tegemist on juriidiliselt natukene keerulisema probleemiga, kuid tervisemõjude osas on tegelikult kõik samamoodi. Kui alumine naaber suitsetab oma aknal samal ajal, kui ülemisel naabril on aken lahti, ongi tollest juba passiivne suitsetaja tehtud.

Sagedane on olukord, kus alumisel korrusel elav naaber käib rõdul suitsetamas, ülemisel rõdul aga magab vankris väikelaps. Kui alumine naaber käib rõdul suitsul pidevalt, päevast päeva ja aastast aastasse, on sel ülemisel korrusel elava lapse tervisele juba päris tugev mõju.

Tihti kutsub see, kui korterimajas suitsetatakse, esile vaidluse eetika või moraali teemal. Sageli läheb sel juhul vastandamiseks hea versus halb ning kõlavad süüdistused laadis “see paha suitsetaja kiusab mind”. Enamasti need asjad nii mustvalged siiski pole.

Suuresti on akendel suitsetamine tingitud suitsetajate teadmatusest. Arvatakse, et keda see ikka häirida saab: “suitsetan ju majast peaaegu väljas” ning “kelleni see suits ikka jõuab?”

Samas tuleb ka inimlikult aru saada, et üks inimene on ostnud rõduga korteri teadmises, et saab seal vihmaste ilmadega suitsul käia, teine aga sellepärast, et laps saaks rõdul vankris magada ning ei peaks käru iga kord trepist alla tassima. Sel juhul aitaks ehk probleemi lahendada avatud diskussioon.

Suits jõuab naabriteni



Oluline on teadvustada, et avatud akna või kubu all suitsetamine ei aita mürgist tubakasuitsu toast eemaldada, küll aga võib selle viia naabrite juurde.

Ka kinnises toas suitsetades levib suits varem või hiljem ka naabriteni. Lisaks tekib tulekahju oht.

Mürgised ained ladestuvad aga kõigile pindadele ning levivad edasi ka siis, kui sigaret on juba kustutatud.

Olgu öeldud, et passiivsest suitsetamisest saadud haigused on täpselt samad, mis saadakse suitsetamisel. Lihtsalt see doos, mille passiivsed suitsetajad saavad, on väiksem. Siiski sureb suitsetamisest tingitud haigusesse keskmiselt üks kümnest inimesest, kes ise ei suitseta.

Eriti ohtlik on passiivne suitsetamine lastele, rasedatele ja imetavatele naistele, vanuritele, südamehaigetele ning hingamisprobleemidega inimestele.

Erinevates riikides on kortermajades suitsetamise probleemile lähenetud erinevalt, ent näiteks naaberriigis Lätis on rõdudel suitsetamine riiklikult keelatud. Mitmes riigis on selle otsustamine antud aga selgelt korteriühistu pädevusse. Ka meil Eestis on tendents siiski selles suunas, et suitsetamine vähemalt rõdudel ära keelata.

Praegu on seda, kas rõdudel-akendel tohib suitsetada või mitte, võimalik mingil määral reguleerida korteriühistu kaudu. Ehk siis korteriühistu saab kehtestada sisekorranõude, et selles majas ei ole rõdudel ja akendel suitsetamine lubatud. Sellisel juhul tuleb aga vastavasisuline märge kindlasti kanda kinnistusraamatusse.