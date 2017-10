Kuressaares tuleb idamaiste tantsude festival

Novembris toimub Kuressaares mitmepäevane rahvusvaheline tantsufestival Zafla Fest, kus tutvustatakse erinevaid idamaise tantsu stiile.



Kahel õhtul leiavad aset tantsukontserdid-konkursid, idamaise basaari vormis tutvustatakse ka head saaremaist toodangut. Festival kestab 16.–19. novembrini ja on mõeldud tantsijatele nii Eestist kui ka välismaalt. Oma teadmisi tulevad jagama professionaalid, sealhulgas kaks artisti väljastpoolt Eestit – Hispaaniast ja Lätist.

Zafla Festi eripära on ka toimumispaik – Eestis pole varem ükski idamaise tantsu festival toimunud spaahotellis, kus leiavad aset nii kursused, õhtused üritused kui on ka korraldatud majutus ja toitlustus. Festivali partner on Saaremaa SPA Hotellid.