Millised on Saaremaa valla järgmised sammud?

Eeldusel, et valimiskaebusi ei esitata, toimub tuleval nädalal Kuressaare linnuse kapiitlisaalis Saaremaa valla volikogu esimene istung ning vallavanem ja teised vallavalitsuse liikmed kinnitatakse ametisse novembri esimesel nädalal.



Saaremaa vallavolikogu valimised on lõppenud ja Saaremaa valla valimiskomisjon avalikustas valimistulemused pärast häälte teist lugemist 16. oktoobril. Juhul, kui 19. oktoobri seisuga ei ole kaebusi laekunud, saab valimistulemused 20. oktoobril kinnitada, valimiskomisjon registreerib Saaremaa vallavolikogu liikmed ning valimistulemus loetakse väljakuulutatuks 21. oktoobril. Valimiskaebuste menetlemise korral võivad tähtajad pikeneda kuni 20 päeva.

Pärast valimistulemuste jõustumist tekib Saaremaa vald kui omavalitsusüksus, algavad Saaremaa vallavolikogu liikmete volitused ja seniste volikogude liikmete volitused lõpevad. Kuressaare linn, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala vald kui omavalitsusüksused lõpevad.

Valimistulemuste kinnitamisega kutsub valimiskomisjon kokku volikogu esimese istungi ja eeldatavasti toimub esimene istung 26. oktoobril. Esimesel istungil valitakse volikogu esimees ja aseesimees ning senised valitsused esitavad lahkumispalve, jätkates siiski tegevust kuni uue valitsuse liikmete ametisse kinnitamiseni.

Nädal hiljem toimub volikogu teine istung, kus on päevakorras vallavanema valimine, vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine, volikogu komisjonide moodustamine, volikogu komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine, volikogu komisjonide koosseisu kinnitamine ning volikogu fraktsioonide registreerimine.

Vallavalitsuse liikmete ametisse kinnitamisega alustab tegevust Saaremaa vallavalitsus kui täitevorgan ning linna- ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetavad tegevuse. See tähendab, et eeldatavasti 2. novembrist teeb kogu Saaremaa piires kõik otsused juba uus valitsus ehk Saaremaa vallavalitsus. Kuressaare linnavalitsus, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala vallavalitsused kui ametiasutused jätkavad tegevust 31. detsembrini, kuid nagu öeldud, teeb kõik otsused juba uus vallavalitsus.

Volikogu kolmanda istungi päevakorras on muude teemade hulgas eeldatavasti ka ametiasutuste tegevuse ümberkorraldamine ning vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kehtestamine. Samas tuleb volikogul esimeste teemadena käsitleda ka Saaremaa valla põhimäärust, kümne osavalla põhimääruseid ja vallavalitsuse põhimäärust. Pärast vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade loetelu kinnitamist saab alustada vallavalitsuse teenistujate värbamist. Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tegevust 1. jaanuarist 2018.

Alo Heinsalu

Saaremaa omavalitsusete ühinemise tegevjuht

Saaremaa vallavalitsus kui ametiasutus alustab tööd 1. jaanuarist, seega on valimiste ja uue ametiasutuse töölehakkamise vaheline ajaaken ülimalt kitsas. Asjaolu, et aega on vähe, muudab ka volikogu töö äärmiselt pingeliseks. Kui siiani on linnavolikogu ja vallavolikogude istungid toimunud enamasti kord kuus, siis vähemalt esialgu tuleks Saaremaa vallavolikogul istungeid pidada igal nädalal.

Saaremaa vallavolikogu liikmed valimistulemuste järgi:



• Sotsiaaldemokraatlik Erakond (10 mandaati)

Madis Kallas

Marili Niits

Kairit Lindmäe

Tõnu Teder

Hannes Hanso

Priit Penu

Raimu Aardam

Tambet Kikas

Liilia Eensaar

Aare Martinson

• Eesti Reformierakond (8 mandaati)

Kalle Laanet

Urve Tiidus

Jaanus Tamkivi

Tiiu Aro

Tiit Rettau

Ly Kallas

Tiina Luks

Andres Tinno

• Valimisliit Saarlane (8 mandaati)

Mart Mäeker

Mart Maastik

Kalmer Poopuu

Vilmar Rei

Anti Toplaan

Vello Runthal

Ludvik Mõtlep

Enn Meri

• Eesti Keskerakond (3 mandaati)

Mihkel Undrest

Enn Eesmaa

Aivar Aru

• Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (2 mandaati)

Mart Saarso

Jaen Teär