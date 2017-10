Ott Tänak liitus Toyotaga

M-Sporti tiimis Ford Fiesta WRC-ga sõitnud rallisõitja Ott Tänak liitub uuest aastast Toyota meeskonnaga.



Jaapani autotootja kinnitas kolmapäeva hommikul juba pikka aega levinud spekulatsioone, et 30-aastasest Ott Tänakust saab uuest hooajast Juho Hännineni asemel soomlaste Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi tiimikaaslane.

“Oleme väga õnnelikud, et saime Oti oma meeskonda,” teatas Toyota boss Tommi Mäkinen WRC koduleheküljele. “Oleme tal juba mõnda aega silma peal hoidnud. Ott Tänak on korraga nii noor kui ka kogenud sõitja ja tal on täpselt see õige suhtumine, mis teeb eestlase meie meeskonna jaoks väga sobilikuks.”

“Tiim jätab Oti ja Martiniga raske südamega hüvasti,” lausus tiimi boss Malcolm Wilson M-Sporti pressiteate vahendusel. “Nad mängisid meie tänavuses edus väga tähtsat rolli. Pole kahtlust, et ma pole ühtegi teise pilooti nii palju uskunud, sest tajusin algusest peale tema potentsiaali.”

Malcolm Wilsoni hinnangul on Ott Tänak alati olnud kiire sõitja. Ta lisas, et selles polnud kahtlust juba siis, kui saarlane esimest korda tema tähelepanu püüdis.

“Viimastel aastatel on Ott arenenud terviklikuks sõitjaks ehk rallide võitjaks ja tiitlipretendendiks,” märkis Wilson. “Pole kerge öelda head aega, aga Otil on aeg uusi “karjamaid” avastada. Soovime nii talle kui ka Martinile tulevikuks kõike kõige paremat. Enne aga ootavad meid kaks väga tähtsat rallit ja olen kindel, et Ott ja Martin annavad endast kõik, et lõpetada M-Sporti aeg parimal moel.”

Toyota meeskonna juht Tommi Mäkinen ütles Soome telekanalile MTV3, et Tänakut eelistati neljakordsele maailmameistrile Sebastien Ogier´le. “Meie soov on jätkata oma strateegiaga, mille me eelmisel aastal paika panime, kui tahtsime Tänakut palgata,” rääkis Mäkinen.

“Minu arvates on tähtis, et suhted meeskonnas ja sõitjate vahel oleksid head, ning ma olen kindel, et praegu nii ka läheb. Aga ma ei ütle, et Ogier´st oleks saanud halb meeskonnakaaslane.”

Delfi hinnangul ei ole Ott Tänaku aastapalk madalam kui kaks miljonit eurot, pigem rohkem.