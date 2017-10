Saare maakonna jahimehed on sel hooajal küttinud 1094 metssiga, kellest ligemale pool on lastud seakatkust puutumata püsinud Muhus.



30. septembri seisuga oli maakonnas kütitud 1094 metssiga ehk 58% keskkonnaameti etteantud küttimiskohustusest (1900 siga), mis on igatepidi suurim näitaja kogu Eestis. Lisaks on Saaremaalt leitud 75 sigade Aafrika katku surnud metssiga, üks SAK-tunnustega metssiga hukati.

Saarte jahimeeste seltsi juhatuse esimees Mati Tang ütles, et metssigu on jäänud oluliselt vähemaks, kuid päris tühjad metsad sigadest siiski veel pole. Rohkem on sigu Kihelkonna mail, oluline viljakasvatuspiirkond Sakla–Kallemäe kant on aga sigadest päris tühi. Vaid Muhu saarel, kus katk ei ole suutnud veel kanda kinnitada, leidub sigu ohtralt ning märkimisväärne hulk sigadest on just muhulaste kütitud.

Muhu jahiseltsi juht Heinart Laaneväli ütles, et 30. septembri seisuga olid Muhu kütid võtnud elu 426 metsanotsult, eilse seisuga oli Muhus lastud jooksval jahiaastal juba 463 siga. Möödunud jahiaastal kogunes muhulaste arvele 576 metssiga, see näitaja saab Laaneväli hinnangul tänavu kõigi eelduste kohaselt kindlasti ületatud.

Mati Tangu sõnul on kõige tähtsam, et jahimehed on hakanud mõistma sigade arvukuse vähendamise vajadust. “Ehk siis küttida tuleb kõiki ja luua sellised tingimused, et katk saaks metsas ise vaibuda,” lausus ta.

Eestis tervikuna olid jahimehed 30. septembri seisuga küttinud 3024 metssiga, leidnud 199 lõpnud metssiga ja hukanud 13 sigade Aafrika katku tunnustega siga.