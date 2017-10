Saaremaa valimisvõitlus sai eile esimese ohvri, kui valimisliidu Saarlane nimekirjas enim hääli saanud Mart Mäeker vahetati kolm päeva pärast valimisi juhi kohalt välja.



Uus juht on avalikkusele tundmatu ja valimistel tagasihoidlikud 22 häält saanud Gert Üprus-Sõnajalg.

Valimisliit Saarlane saatis eile pärast nõupidamist välja pressiteate, kus Mart Mäekerit süüdistati sisuliselt reetmises. Valimisliidu väitel oli Mäeker saanud moodustatavalt koalitsioonilt pakkumise abivallavanemaks hakata, mille ta olevat ka vastu võtnud. Seda ilma valimisliiduga konsulteerimata.

“Valimisliit ei kiida heaks sellises olukorras ainuisikulist otsustamist ja valimisliidu huvide eest mitte seismist,” seisab Saarlase teates. Valimisliidu kinnitusel peavad nad seda ettepanekut tehtuks Mäekerile, mitte valimisliidule, ning nende silmis on tegu sotside abilinnapea kohaga.

Saarlane opositsiooni



Tulevane Saaremaa vallavanem Madis Kallas kinnitas, et Mäekerile on tõepoolest selline ettepanek tehtud. Seda ei teinud aga loodav koalitsioon, vaid sotsid, kes ettepaneku tegemise ka läbirääkimiste partneriga kooskõlastasid. Madis Kallas ütles, et tema soov oli saada Mäekerit oma meeskonda, kuna mehel on hulgaliselt omavalitsuses töötamise kogemusi. Sealhulgas on ta viimased aastad töötanud Kallase alluvuses Kuressaare abilinnapeana. Kallas märkis, et Mäeker on kogu aeg toetanud laiapõhjalise valitsuse teket. “Lootsin küll, et ta tuleb valitsusse koos Saarlasega, kuid seda kahjuks ei juhtunud,” ütles Kallas.

Teadupoolest alustasid SDE, Reformierakond ja Keskerakond Saaremaal võimukõnelusi pärast seda, kui Saarlane ei soovinud alustada laiapõhjalisi läbirääkimisi, vaid tahtsid asju arutada eraldi, vaatamata sellele, et neile oli korduvalt tehtud suure koalitsiooni pakkumine. Saarte Häälele teadaolevalt otsis Saarlane kontakti ka Reformierakonnaga, kes aga vedu ei võtnud.

Eile päeval Kuressaares peetud Saarlase koosolekule, kus otsuseid tehti, Mäeker enam ei ilmunud. Saarlase üks kõnelejatest, Mart Maastik ütles, et Mäeker oli kohtumisest teadlik. Saarte Häälel Mart Mäekerit eile kommentaarideks tabada ei õnnestunud.

Eile saadetud pressiteates teatas valimisliit Saarlane, et nad toetavad jätkuvalt laiapõhjalist koostööd ja ühtse Saaremaa nimel tegutsemist. Samas kinnitati, et nad jäävad opositsiooni, kuid seisavad jätkuvalt oma valijatele antud lubaduste eest. “Tagame ka Saaremaa maapiirkondade huvide esindatuse,” kinnitas valimisliit. “Tallinnast juhitud erakondade kiuste sai kinnitust, et raskustest hoolimata suudame leida ühise keele ja tegutsemistahte tugeva valimisliiduna jätkamiseks.”

Abilinnapäid on viis



Madis Kallas ütles, et eile edeneti edasi ka koalitsiooniläbirääkimistega. Peale Mäekeri rohkem nimesid hetkel avalikustada ei olnud, kuid paika sai abilinnapeade arv – viis. Sotside määrata on nendest lisaks vallavanemale ja Mäekerile pakutud kohale veel kaks ja Reformierakonna täita samuti kaks. Volikogus peaks Kallase sõnul moodustatama 9 või 10 komisjoni, mille esimeeste kohad tuleb samuti ära jagada. Neid peaks jaguma ka koalitsiooni kolmandale osapoolele – Keskerakonnale, kelle täita oleks ka volikogu aseesimehe koht. Kallase sõnutsi peaks koalitsioonilepe allkirjad saama tuleva nädala esimeses pooles.