Saaremaa valla koalitsioonikõnelustel selgus täna, et kandidaat Saaremaa valla volikogu esimehe kohale on Tiiu Aro Reformierakonna poolt ja aseesimeheks Aivar Aru Keskerakonna poolt. Vallavanema kandidaat on valimiste võitja Madis Kallas (SDE).

Samuti kinnitati ka volikogude komisjonid ja nende esimehe koha täitmise õigus erakonniti: Rahanduskomisjon (RE), Ettevõtlus- ja majanduskomisjon (KE), Keskkonna- ja ehituskomisjon (KE), piirkondlik- ja halduskomisjon (SDE), arengu ja kommunikatsioonikomisjon (RE), kultuuri- ja spordikomisjon (SDE), sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (RE), hariduskomisjon (SDE). Lisaks on olemas ka Kuressaare komisjon ja revisjonikomisjon. Viimase esimehe koht kuulub traditsiooniliselt opositsioonile ja selle täidab tõenäoliselt valimisliit Saarlane.

Määratud on ka abivallavanemate vastutusvaldkonnad. Mart Mäeker hakkab koordineerima ehitus- ja planeeringuosakonda ja keskkonnaosakonda. Reformierakonnale jäi abivallavanem kes tegeleb majandus- ja haldusosakonnaga ning teenuskeskustega ning samuti hariduse, spordi, kultuuri ja noorsootööga tegelev abivallavanem.

Sotsid said endale sotsiaalosakonna ja abivallavanema kelle haldusalas on arendus- ja kommunikatsiooniosakond ning tugiteenuste osakond.