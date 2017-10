Vald lahendab Tamme tee probleemi

Vastuseks MTÜ Tamme Tee märgukirjale lubab Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks, et Tamme tee tõstetakse valla teede investeeringute nimekirjas oluliselt ettepoole. Vallavanem tõdes, et märgukirja saamise järel on Lääne-Saare halduse spetsialistid tee kasutajatega kohapeal kohtunud ja antud teemat arutanud. Sellest tulenevalt on vallavolikogu teinud külaelukomisjonile ettepaneku tõsta Tamme tee valla teede investeeringute kavas oluliselt ettepoole.



Luks lisas, et tee parema kvaliteedi huvides peaksid kõik elanikud kraavid puhastama ja paigaldama vajadusel truubid.