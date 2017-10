Vihma kuunorm juba täis

Riigi ilmateenistuse andmetel on Saaremaal vihma sadanud väiksemate vahedega alates 3. oktoobrist ehk kaks nädalat järgemööda. Sekka on tulnud vaid mõni üksik kuiv päev. Kuu sademete norm on igal pool täis ja Vilsandil kogunisti 132%.



Roomassaares oli kuiv vaid 15. oktoobril ja eilse seisuga oli seal vihma sadanud 73,2 mm. Sõrves on viimased kolm päeva kuiv olnud, kuid sademeid on maas juba 95,3 mm. Vilsandil on olnud kaks kuiva päeva ning sademete hulk praeguseks 92,1 mm. Aastate jooksul mõõdetud keskmise järgi on kuu sademete norm 70 mm.

Kuu vihmarekorditeni pole siiski veel küünditud. Roomassaares oli sajuseim oktoober 1974. aastal, mil sadas 163,3 mm. Sõrves oli kõige sajusem oktoober 1967. aastal, sajusummaga 147,3 mm. Vilsandi kõige sajusem oktoober oli aga 1981. aastal, mil sadas 140,9 mm.