Laeva- ja lennuliikluse teema ei ole veel lukus

Eile otsustas vabariigi valitsus mitte toetada eelnõu, mis võimaldab Saaremaa, Muhu ja Hiiumaa valdadel ise tegeleda parvlaeva- ja lennuliikluse korraldamisega. Kuidas kommenteerivad otsust Saaremaa valla volikogusse valitud poliitikud?

Hannes Hanso,

riigikogu liige, SDE:



Mina valitsuse sellise lähenemisega nõus ei ole. Kahju, et praegu ise valitsuses ei ole, oleksin seal selle asja sisu lahti seletanud. Aga eks mandri­inimestele ongi teinekord raske saareelanike jaoks tähtsaid teemasid selgitada, vahel peab seda ka mitu korda tegema.

Eestis võtab seadusi vastu siiski riigikogu, mitte valitsus, seega paistab, et saame selle teemaga Toompeal edasi tegeleda. Eelnõu toetamise vastu oli majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, samas minu teadmist mööda toetavad saartele transpordi korraldamiseks eriõiguste andmist kõik saartega seotud riigikogu liikmed, sealhulgas ka mina ja näiteks Eiki Nestor. Usun, et lahendame selle asja meie jaoks positiivselt.

Urve Tiidus,

riigikogu liige, Reformierakond:



Ettepaneku eelnõu mitte toetada tegi vabariigi valitsusele majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Loomulikult on valdkonna ministri seisukoht valitsuse liikmetele seisukoha andmisel lähtekohaks. Kahjuks ma ei tea, kas valitsuse istungil üldse mingit debatti tekkis. Põhjus mittetoetamiseks – parvlaeva- ja lennuliikluse korraldamine on riiklik ülesanne, mis on järgmise aasta algusest delegeeritud maanteeametile.

Eelnõu sisuline menetlemine toimub ju ikkagi riigikogu majanduskomisjonis ja siis edasi riigikogu suures saalis. Loodetavasti saab parlamendi debati käigus selgeks rääkida, kas praegune regulatsioon, kus parvlaeva ja lennuliiklust suursaartega korraldab riik, on ideaalne ja igavene või on põhjust kaaluda ka uutmoodi lahendusi. Igal juhul oli ju haldusreformi üks eesmärke suuremate ja võimekamate kohalike omavalitsuste teke. Logistiline kompetents saarel elavate ja saari külastavate inimeste kohta pole riigi ainuomand. Suurim huvi, et liiklus toimiks ja edeneks kõige kaasaegsemas kvaliteedis, on kõige rohkem saarte inimestel ja ettevõtjatel. Debatt on igal juhul kasuks.

Madis Kallas,

Kuressaare linnapea, SDE:



Seoses ühinemisega ei ole ma jõudnud sellesse teemasse piisavalt süveneda. Samas põhimõtteliselt tundub idee väga hea ja just selles võtmes, et kohalikud suured omavalitsused teavad vajadusi ja liinide kasutajate soove kõige täpsemalt. Eeldan, et sellise otsuse tegemine valitsuse poolt nõuab ka väga põhimõttelisi muudatusi kogu senises süsteemis ja mõneti ka mõistan praegu nende otsust. Loodan aga, et see idee ei lange laualt ära ja mingis vormis siiski antakse võimekamatele kohalikele omavalitsustele õigus kaasa rääkida ja otsustada. Seni oleme pidanud erinevate muudatuste taotlemiseks käima läbi väga pika tee, aga see võiks olla palju otsem ja selgem. Hea näide on lisaparvlaev Saaremaa ralli ajal – lõpuks said kõik aru, et seda on vaja, aga protsess sellise otsuseni võiks tulevikus käia lihtsamalt. Täna saab vaid öelda, et riigiga läbirääkimisi praamiühenduse ja lennuühenduse osas me kindlasti jätkame. Seda nii suurema veovõime tagamiseks kui ka erinevate muudatuste kooskõlastamise lihtsustamiseks.

Enn Eesmaa,

riigikogu liige, Keskerakond:



“Praegune ühistranspordiseadus võimaldab parvlaeva- ja lennuliiklust korraldada, arvestades kohalike elanike huve. Nii suhtleb vedaja kehtiva avaliku teenindamise lepingu alusel maavalitsusega, kes konkreetselt esindab kohalikke huve, ka praegu. Näiteks on vedajal kohustus igal aastal kooskõlastada sõidugraafikud maavalitsustega. Kui uue aasta alguses maavalitsused kaovad, saab vastavaks pädevaks asutuseks maanteeamet ning vedaja partneriks kohalikul tasandil uus Saaremaa omavalitsus. Maanteeametil on võimalik seadusega paika pandud ülesandeid tulevikus täita vaid tihedas koostöös kohaliku omavalitsuse esindajaga.