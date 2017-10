“Minu seisukoht oli, et poliitilisi mänge pole mõtet mängima hakata,” ütles valimisliidu Saarlane ridades parima häältesaagi saanud, kuid liidust lahkunud Mart Mäeker eile Kadi raadiole.

Viimastel päevadel lahvatanud tüli päädis valimisliidu opositsiooni minekuga ja Mäekeri asumisega koalitsiooni abivallavanema kohale.

Mart Mäeker ütles, et Saarlase liidus tekkisid eriarvamused ja tema arvamust ei kuulatud. Valimistel enim hääli saanud ja Leisi kandis näiteks valimised võitnud Mäeker märkis, et tema jaoks oli see pettumus ja ta tundis ennast ka solvatuna.

Mart Mäekeri sõnul pakuti neile laiapõhjalist koalitsiooni ja kaht abivallavanema kohta. “Ma ei näinud, et kolmanda tulemuse teinud nimekirjana oleks meil kauplemisruumi olnud,” rääkis Mäeker ja lisas, et see oligi maksimum, mida Saarlane saada võinuks.

Saarlane nõudis esmaspäevasel suurel kohtumisel tehtud ettepaneku peale siiski vastupidiselt esinumbri arvamusele eraldi läbirääkimisi.

“Ma mõtlesin seda kuulates, et ei tea, kuidas see kõik nüüd edasi läheb,” meenutas koos Mart Maastiku ja Kalmer Poopuuga laua taga istunud Mäeker.

Tund aega hiljem oli selge, et sotsid ja Reform on leibu ühte kappi panemas. Mäekerile tehti sotside poolt pakkumine, mille ta ka vastu võttis, valimisliidu inimesed said pahaseks ja soovitasid Mäekeril liidust lahkuda. Üleeile valisid nad endale uue juhi.

Mart Mäeker ütles, et selline käitumine oli talle paras šokk. Tema sõnul oli valimisliidul vaja oma plaani läbikukkumise tõttu kindlasti süüdlasi otsida ja ise peeglisse ei tahetud vaadata.

Põhjus, miks Mäeker otsustas aga abivallavanema koha vastu võtta, oli tema sõnutsi väga huvitav väljakutse. Tema haldusalaks peaks saama ehitus ja planeerimine.

Eile samuti Kadi raadios esinenud Mart Maastik nägi asju Mäekerist erinevalt. Maastik ütles, et läbirääkimisteni ju ei jõutudki ning elementaarne on teemad asjaosalistega enne läbi arutada. Maastiku sõnul ei välistanud keegi seda, et pärast eraldi rääkimisi oleks taas suure laua taga kokku saadud.