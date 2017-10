Opositsioonis EKRE võtab sõrulase nõu andma

Saaremaa valla volikogu valimistel kaks kohta saanud EKRE esinumber Mart Saarso ütles, et nad lähevad opositsiooni kerge südamega, kuid kavatsevad seal jääda koostöövalmiks ja mõistlikuks.

“Paugutama ja lammutama ei kavatse me seal hakata,” kinnitas valimistel isikuliselt kolmanda tulemuse teinud Saarso. Tema sõnul on praeguse kolme erakonna koalitsiooni juures opositsioonis olemine lihtsam, ku­na maailmavaated on nii erinevad. Saarso lisas, et kui Saarlase valimisliit oleks ka võimu juurde saanud, olnuks nende olukord vahest veidi keerulisem. EKRE käilakuju ütles ka seda, et debattidest oli näha, kuidas kõik mõtlevad sarnaselt ja soovivad Saaremaale parimat.

Mart Saarso kavatseb oma tegemistes toetuda ka Valimisliidu Sörvemaa esinumbrile Kaupo Vipile. “Arusaamad asjadest on meil Kaupoga sarnased ja patt oleks tema teadmistel lasta raisku minna,” märkis Saarso.

Ümber ilma purjetanud jahtkapten Saarso on seni oma ütlemistes silma paistnud globaalse suhtumisega. Seda, et volikogus kommunaalpoliitikat tehes igav võiks hakata, ta oma sõnul aga ei pelga. “Ega väikesi asju olegi, need samad asjad ümbritsevad meid ju igapäevaselt,” märkis Mart Saarso. Tema sõnul on ja jääb Saaremaa jaoks põhiküsimuseks transpordiühendus ja selle parandamine. Saarso sõnul ei ole sillateemat enam mõtet arutada. “Lähiaegadel silla tulekust rääkida on sama kui planeerida Roomassaarde kosmo­droomi,” arvas Saarso.