Protoskoop arendab ideed reaalsuseks

Saarlased Martti Rand ja Märt Pikkani arendavad oma firmas Protoskoop ettevõtjate pakutud ideed konkreetseteks toodeteks, kasutades selleks erinevaid tehnilisi lahendusi ja internetivõimalusi.



“Meie kliendid on firmad, kellel on endal idee,” räägib Martti Rand. “Kõik saab alguse prototüübist. Toote vajadus on kliendi poolt tavaliselt juba ära hinnatud. Idee soovitud tooteks väljaarendamine on juba meie töö.”

Kindel toote vajalikkus

Ranna sõnul on Protoskoobi eesmärk teha töö kiirelt ja keskendunult. Vahetevahel tähendab arendus nädalast tööd, vahel kulub aga lõpptulemuseni jõudmiseks kolm kuud. Hetkel on tööd ees rohkem, kui teha jõutakse.

“Me ei ole kunagi pidanud tööd pooleli jätma, sest selleks hetkeks, kui oleme arendamisega tegelema hakanud, on toote vajalikkus juba kindel,” tõdeb Rand, lisades, et muidugi on kõik kliendi otsustada.

Praegu on Protoskoobil arendamisel tulevikus kindlasti populaarseks kujunev “asjade internet”, kuhu võib olla ühendatud inimese külmkapp, triikraud või televiisor, mis jagavad inimesele vajalikku informatsiooni. Näiteks, kas triikraud on sisse ununenud või kas külmkapis on piim otsas. Juba on võimalik leida interneti vahendusel oma võtmete, telefoni või rahakoti asukoht.

“Teine toode, mida Protoskoop on arendanud, võimaldab edastada juba suuremas koguses infot sõidukite kohta,” räägib Martti Rand. “Sõidukid saadavad infot hetke asukoha kohta või siis annavad teada, kui palju on paagis kütust. Süsteemist on kasu sõidukipargi omanikule, kes ei pea autode kohta ükshaaval arvet pidama, vaid saab kogu infot ühest kohast näha.”

Peale kirjeldatud süsteemide arendab Protoskoop elektroonikat uudsele seinavärvimise seadmele SprayPrinter. See on juhtmevaba printer, mis trükib pildid või kujundid seinale minimaalse aja- ja värvikuluga. SprayPrinter plaanib loodava seadmega purustada ka maailmarekordi, tehes selle masinaga maailma suurima seinapildi.

Samal ajal arendab Protoskoop edasi juba müügis olevat elektroonilist parkimiskella, mida on müüdud Eestis, Soomes ja Lätis. “Kui täna Tallinnas ringi sõita, siis reeglina ühte-kahte kella ikka näeb,” märgib Martti Rand, kelle sõnul on parkimiskella projektiga omandatud kogemus ka toote tootmise ja turustamise osas.

Laieneks Kuressaarde



“Meil on töös uus versioon, sest praegune parkimiskell on ajale jalgu jäänud. Parkimiskella saab teha väiksemaks ja ajaliselt kauem kestvamaks.”

Kuna töömaht on suurenenud, siis plaanib Protoskoop laienemist Kuressaarde. “On variant jätkata ka ainult Tallinnas, aga kuna me oleme saarlased, siis otsime võimalust ka Saaremaal tegevust alustada,” räägib Rand.

Saaremaal on plaan palgata endale arendajaid, kes hakkaks sama asja tegema. “Ma ei kahtle, et siin on võimekus olemas. Kindlasti on inimesi, kes otsivad vastavat väljundit, nad on vaja vaid üles leida. Alustuseks võtaks ühe või kaks töötajat, lõppkokkuvõttes võiks meil olla Saaremaal oma meeskond.”