Raamatuid saab nüüd tagastada 24/7

Tagastuskast võimaldab Saare maakonna keskraamatukogusse laenutatud raamatuid nüüd tagasi tuua ka siis, kui raamatukogu on suletud.



Tagastuskast asub raamatukogu parklapoolse ukse juures, seda tühjendatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel ja tagastus vormistatakse tagastamisele järgneval tööpäeval. “See on selline hädaabi variant neile, kel ei ole tõesti aega tulla sel ajal, kui raamatukogu on lahti, aga viivist ei taha ka maksma hakata,” ütles keskraamatukogu direktor Anu Vahter.

“Tellisime veidi suurema kasti, kuna raamatuid on ju väga erinevas suuruses,” märkis Vahter ja lisas, et sarnaseid kaste kasutatakse Eestis paljudes kohtades, kuna kalleid raamatuautomaate, nagu Tallinna tehnikaülikoolis, maaraamatukogud soetada ei jõua. Pealegi ei saa neid meie kliimas välitingimustesse paigaldada. Kuressaare raamatukogu tagastusautomaat asub turvakaamera vaateväljas ja loodetavasti kasutatakse seda vaid otstarbel, milleks ta on mõeldud. Vahter tõdes muu Eesti kogemusele tuginedes, et inimesed on õnneks siiski mõistlikud.

Autor annetas saarlastele orhideeraamatu



Tänavu ilmunud “Eesti orhideede käsiraamatu” üks autoritest Rainar Kurbel annetas Saaremaa raamatukogudele teose 19 eksemplari.

“Tema mõte on see, et laiem avalikkus saaks raamatut kasutada. Tegu on üsna kalli teosega ja igaüks seda endale koju ei osta,” selgitas Saare maakonna keskraamatukogu direktor Anu Vahter.

Orhideeraamatu saab oma kogusse 17 rahvaraamatukogu ja kaks kooli – Saaremaa ühisgümnaasium ja Kuressaare gümnaasium.