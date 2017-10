Uduverre tuleb petangihall

Saaremaa petangihuvilised said oma käsutusse Uduverel Saia ristis asuva vana väetiseküüni, kuhu rajavad sobiva halli petangi talvistes tingimustes harrastamiseks.



“Oleme nõuks võtnud teha petangi kui spordiala harrastamise Saaremaal võimalikuks aastaringselt,” rääkis projekti üks eestvedajaid Aare Trave. “Eestis on viimasel ajal avatud mitmeid halle, kaasa arvatud Hiiumaal, ja järjepideva treeninguga tulevad ka tulemused. Samuti on treeningute paiksuse mõttes võimalik tuua see spordiala rohkemate inimesteni.”

Aare Trave sõnul otsiti sobivat kohta pikalt ja see leiti vana väetiseküüni näol Uduveres. Omanikuga saadi ka kokkuleppele küüni kasutamise osas. “Selle seisukord on rahuldav,” tõdes Trave.

“Vajalik oleks mõnede akende ja suure otsaukse soojakindlamaks muutmine ning topeltkilest vaheseina ehitamine puitkarkassile, kuna terve küün on 600 m2, aga meil on vaja 200 m2 küüni ühte otsa.”

Esimese asjana korrastatakse oma jõududega ümbrus ja aknad-uksed. Ka tuleb põrandale panna aluskatteks liiv ja selle peale killustik. Elekter on võimalik sisse lülitada ja sooja hakkaks andma gaasi- või diiselpuhur.

Aare Trave ei osanud veel öelda, kui palju kogu ettevõtmine maksma läheb, sest projekt on veel koostamisel, aga hinnanguliselt kulub üle 2000 euro. “Kui järgmine hooaeg algab, prooviks mõned mängud sees ära teha,” märkis ta. “Peame rahastuse taha saama, sest külmas ei taha olla. Mingi soojapuhuri tahaks sisse saada, seepärast arvan, et sügis ja talv kuluvad sättimiseks.”