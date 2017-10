Hakatakse soodustama ohustatud tõugu loomade pidamist

Maaeluministeerium saatis kooskõlastusringile põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu, millega lisatakse hindamiskriteeriumidesse eelistus põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi.



Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul soovitakse eelistusega soodustada nende põllumajandustootjate investeeringute teostamist, kes panustavad ohustatud tõugude säilimisse või kvaliteetse seemnetootmise arendamisse. “Täiendavalt eelistatakse kuivati ehitamise või ostmise korral ettevõtjaid, kes on sertifitseeritud seemnete tootjad,” lisas minister Tamm.

Määruse muudatusega vähendatakse niisutussüsteemidesse investeerivate toetuse taotlejate halduskoormust. Kui seni pidi toetuse taotleja küsima niisutusinvesteeringu korral keskkonnaametilt kooskõlastuse ja edastama selle PRIA-le, siis pärast muudatuse jõustumist esitab taotleja vajalikud dokumendid PRIA-le, kes suhtleb keskkonnaametiga otse.

Tegemist on MAK 2014–2020 meetmega 4.1 “Investeeringud põllumajandus­ettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks”. Meetme raames saavad toetust taotleda põllumajandustootjad (põllumajandusliku müügituluga üle 14 000 euro) põllumajanduslike tootmishoonete ehitamiseks, põllumajanduslike masinate või seadmete ostmiseks ja istandike rajamiseks või laienemiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks.

Meetme raames on toimunud neli taotlusvooru ja toetust on määratud 819 ettevõtjale kogusummas 95 miljonit eurot. Üks taotleja saab arengukava programmiperioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot. Viies taotlusvoor on kavandatud 11.–18. detsembriks 2017 ja taotlusvooru eelarve on 22,5 miljonit eurot.

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetmele 4.1 “Investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks” ette nähtud 145 miljonit eurot.

Eesti maaelu arengukava 2014–2020 on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi ühe miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub viiele valdkonnale – teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarneahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus.