JUHTKIRI: Loom ei ole asi

“Sa vastutad alati kõige eest, mis sa taltsutanud oled,” ütles Väike Prints prantsuse kirjaniku Antoine de Saint-Exupéry kuulsaimas raamatus. See ütlus kehtib ka loomade ja inimeste suhte kohta.

Kui oled kord otsustanud lemmiklooma võtta, siis pead tema eest ka hoolitsema. Jälgima, et looma kõht oleks täis, elamistingimused sobivad ja tervis korras. Ainult sellest siiski ei piisa.

Lemmikloom vajab seda, et temaga piisavalt suheldaks ja teda ka õigesti käituma õpetataks. Kui sa pole täiesti kindel, et seda suudad, ei tasu looma võtta. Tundugu koer või kass nii armas ja vahva kui tahes.

Kahjuks tuleb liiga sageli ette loomade väärkohtlemist või siis seda, et perre võetud lemmikust otsustatakse loobuda. Sest temaga ei saada hakkama.

Perre võetud lemmikloom pole aga ese, mis probleemide tekkimisel kellelegi teisele anda. Tõsi, ilmselt on koerapoiste Välgu ja Paugu elamistingimused Tartu varjupaigas palju paremad kui Valjala vallas asuvas talus, kust nad ära viidi. Ketikoera elu on aga sootuks midagi muud kui päris oma kodus ringi lipata. Mida näguripäevi näinud Välk ja Pauk korraks ka maitsta said.