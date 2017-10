Kaitseliidu kampaania pole saarlasi juurde toonud

Kaitseliidu sellesügisese üleriikliku mainekampaaniaga Saaremaa malevasse uusi liikmeavaldusi laekunud ei ole, küll aga on juurdekasv toimunud oma ressursside arvelt.



“Eelkõige on tegu nende inimestega, kes on ise Kaitseliidu juurde tulnud või sõprade poolt kutsutud,” rääkis teabeohvitser Taavi Tuisk, lisades, et liitujate hulgas on ka endiseid noorkotkaid, kes sellest vanusest välja kasvades Kaitseliiduga liituvad. “Kõik kohalikud elanikud, kes tahavad anda oma panuse sellesse, et meil oleks siin kindlam ja turvalisem elada, on alati oodatud Kaitseliidu Saaremaa malevaga liituma,” märkis Tuisk.

Kaitseliitu ootab ees oluline aasta, sest 2018 tähistatakse 100 aasta möödumist organisatsiooni loomisest. Lisaks tahetakse väärikalt panustada EV 100 tähistamisse ja olla vabariigi aastapäeva rivistusel 24. veebruaril Kuressaares väljas suuremate jõududega, kus rivikoosseisule lisaks on väljas ka tehnika.

“Samuti on Kaitseliit järgmise aasta üleriigilise suurõppuse Siil eestvedaja ning kõik, kes lähikuudel reservõppekogunemise kutse saavad, peaksid sellesse tõsiselt suhtuma, sest iga okas loeb,” rõhutas Taavi Tuisk.

Kokku on uusi liitujaid tänavu 16. Malevas on 754 kaitseliitlast, 145 naiskodukaitsjat, 288 noorkotkast ja 358 kodutütart.