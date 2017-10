Kuressaare Rae keskuses tegutsev Lillekoda kolib endistesse Krediidipanga kontori ruumidesse Lossi tänaval.



Lilleäri omaniku Gairi Pruuli hinnangul on uuel tegutsemiskohal Lossi tänav 3 majas palju plusse.

“Esiteks on seal rohkem ruumi, teiseks iga töö jaoks oma töökoht,” rääkis Pruul. “Kui tellitud tööd valmis saavad, on meil neid kuhugi panna. Samuti saan kõik poeasjad, mida praegu kodus hoidma pean, kauplusse tuua.”

Pruuli rõõmustab ka see, et lillepoel on uues kohas kaks vaateakent. “Kaunilt kujundatud vaateaknad annavad linnapildile väga palju juurde,” märkis Pruul. “Kõik vaateaknad ei pea ju kinni olema ja reklaame täis kleebitud. Vaateakende abiga saan oma tööd propageerida.” Samuti paranevad kolimisega töötajate olmetingimused.

Lillekoda ootab uues kohas külastajaid 15. novembri hommikust. Seni tegutseb kauplus praeguses kohas. “Võib siiski juhtuda, et 13.–14. novembril on uksed kinni mõlemas kohas, pärast seda on aga kõik teretulnud uude kauplusse,” ütles Pruul.