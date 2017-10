Mustjala vallavolikogu tegi oma 12. oktoobri istungil kavala käigu: Saaremaa valla koosseisu loodi 0,5 spordijuhi ametikohta.



“Seda ma ei oska öelda,” kostis Mustjala vallavolikogu esimees Malve Kolli Saarte Hääle küsimuse peale, et kuidas 1. jaanuarist hakkab Saaremaa vallas tööle Mustjala spordijuht.

Kolli toonitas, et spordijuhti on Mustjala vallal ammu vaja olnud ja nüüd tehti see otsus ära. Volikogu esimees lisas, et arvatavasti korraldatakse selle koha täitmiseks ikkagi konkurss. Millist palka hakkaks spordijuht saama, seda Kolli ei öelnud.

Saarte Hääle järgmisele küsimusele, kas pole äkki tegu senisele Mustjala vallavanemale Kalle Kolterile mõeldud töökohaga, vastas Kolli kategoorilise eitusega, kinnitades, et nii see asi ei ole. Saaremaa spordiliidu lehel on Kolter kirjas Mustjala valla spordijuhina. Kalle Kolterit ennast kommentaarideks eile tabada ei õnnestunud.

Mustjala vallavolikogu liige Aare Allik ütles, et selline kummaline otsus volikogus tõesti tehti ja tema hääletas sellele vastu. “Sisulist põhjendust me ei saanud,” ütles Allik ja lisas, et oleks siis vähemalt sotsiaaltöötaja tööle võetud, kellele tööpõldu jagub.

Tõenäoline tulevane Saaremaa vallavanem Madis Kallas kuulis sellest, et peab hakkama Mustjala spordijuhti tööle võtma, esimest korda Saarte Häälelt. Samamoodi ei teadnud asjast midagi ühinemise tegevjuht Alo Heinsalu, kes tegeleb vanade valdade ja uue valla struktuuride ühildamisega. Heinsalu ütles, et nüüd tuleb Mustjala poole kohaga spordijuht uude struktuuri lülitada ja uue valla volikogule kinnitamiseks esitada.

Heinsalu selgitas, et esmalt võetakse kõik kohad üle ja hiljem hakatakse neid siis vastavalt vajadusele ümber paigutama. Ta tõi näite, et ehk mõni töökoht liigub valla allasutuste alla.

Spordijuhtide küsimus oli valdades üsna terav. Nimelt oli väikestes valdades nii, et sporditööd tehti kas mõne mittetulundusühingu alt või tegi seda mõni valla allasutuse töötaja. Näiteks kultuurimajas või spordihoones. Mustjalas oli spordijuhi töö vallavanema teha.

“Juriidilises mõttes olid need inimesed nagu õhus,” selgitas Heinsalu. Tööd nagu tehti, aga töökohta uude struktuuri üle tuua ei saanud. Nii tehti juba varem vangerdusi näiteks Pöide vallas. Heinsalu tõdes, et Mustjala oleks võinud oma otsuseid teha varem ja kooskõlastatult.