Noored mõtlevad inimõiguste teemal

“On rõõm olla õpetaja tuleviku kujundajatele ja rõõm, et vahel õnnestub suunata noori mõtlema teemadele, mis muul moel nii väga pilgu alla ei satu,” kirjutab Kuressaare gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Madli-Maria Naulainen.



Inimõiguste austamine on üks Euroopa Liidu põhiväärtusi. Kooli roll on kujundada õpilases väärtusi, arendada mõtlemist, toetada teadmiste ja silmaringi avardamist.

Õpetaja suur rõõm on seda arengut näha ning leida viise, kus teistmoodi õppimise moel õnnestub saavutada vahel ehk suurematki ulatust, kui tavapärane koolitund võimaldab. Eneseväljendus ja argumenteerimine on väga olulised oskused ning väitlus suurepärane võimalus nende arendamiseks.

Osavad end väljendama

Igal aastal antakse Euroopa Parlamendis välja Sahharovi mõttevabaduse auhind, millega tunnustatakse isikuid, kes on väljapaistval moel aidanud kaasa võitlusele inimõiguste eest kogu maailmas, juhitakse tähelepanu inimõiguste rikkumistele ning toetatakse laureaate ja nende tegevust. Tänavu kutsus Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis üles korraldama koolides inimõiguste-teemalisi väitlusi.

Möödunud nädala teisipäeval osalesid Kuressaare gümnaasiumi 11. ja 12. klasside meeskonnad aulas avalikul väitlusel, mille eesmärk oli tutvustada Sahharovi mõttevabaduse auhinnale esitatud kandidaate. Väitlust oli jälgimas kogu gümnaasium.

Kandidaate tutvustati väitluse formaadis, kus iga meeskond esindas ühte Sahharovi auhinnale esitatud persooni või ühendust ja kõneles selle nimel, miks just see kandidaat auhinda kõige rohkem väärt on. Väitluse järel valisid parima kandidaadi välja nii publik kui ka õpetajate esindus. Suur rõõm oli näha, et noored olid aktiivselt valmistunud ja tulid oma mõtete avaldamisega suure auditooriumi ees hästi toime. Paremaid kõnelejaid oli võimalik tunnustada auhindadega tänu Euroopa Parlamendi infobüroo toetusele.

Uus väitlus novembris



Sahharovi auhind antakse pidulikult välja Euroopa Parlamendi täiskogul detsembris. Võitja otsustatakse aga juba oktoobris. Praeguseks on selgunud mõttevabaduse auhinna laureaadid Aura Lolita Chavez Ixcaquic, Venezuela demokraatlik opositsioon ja Dawit Isaak. Kool rõõmustab, et saime tänu noorte väitlusele teada kõigi kandidaatide taustast ja oskame uudist väärtustada. Tänapäeva inforikkas ühiskonnas ongi paratamatu, et palju jääb kuulmata või nägemata, kursis ollakse sellega, mis toimub vahetus ümbruses.

Juba novembri alguses toimub presidendi väitlusturniir algajatele, kus noored saavad kaasa mõelda teemal “Poliitilised kampaaniad koolides peaksid olema keelatud”.

On rõõm olla õpetaja tuleviku kujundajatele ja rõõm, et vahel õnnestub suunata noori mõtlema teemadele, mis muul moel nii väga pilgu alla ei satu. Rõõmu teeb ka KG-s toimetav Ägedate Õpetajate Klubi, mis toetab õpetajate enesetäiendamist ja aitab õppetööd õpilastele veelgi põnevamaks muuta. Ägedate Õpetajate Klubi on nii äge, et sellele on õla alla pannud koguni Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.