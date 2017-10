Riided jõuavad abivajajateni

Inimesed saatsid Itella SmartPOST-i heategevusprojekti raames pakiautomaatidega uuele ringile neli suurt alusetäit korralikke riideid ja jalanõusid. Puudust kannatavaid peresid ja lapsi abistava MTÜ Naerata Ometi abiga jõuavad saadetud riided lähinädalate jooksul abi vajavate Saaremaa peredeni.



“Annetajad on Eesti inimesed, kes on saatnud heategevuseks paki. Saadetud on peamiselt korralikke riideid, mida on nii täiskasvanutele kui ka lastele. Meie omalt poolt kogusime saadetised üle Eesti kokku ja edastasime neile, kes oskavad leida asjadele rõõmsad uued omanikud,” ütles Itella Estonia müügi ja turundusdirektor Alice Vergi.