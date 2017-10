Saaremaa notarid annavad tasuta nõu

1. novembril kell 14–17 ootavad kõik Eesti notaribürood inimesi külla. Tasuta vastuvõttudele ootavad inimesi ka Kuressaares tegutsevad notarid.



Notarite koja andmeil võib sel päeval oma küsimustega pöörduda nii Anne Heinsaare, Gerda Pitka kui ka Marika Leisi poole. Tänavu keskendutakse avatud uste päeval kinnisvaratehingutele, aga oodatud on ka huvilised, kel on küsimusi pärimise, abieluvarasuhete, ettevõtluse või teiste notaritööd puudutavate valdkondade kohta.

“Kinnisvara valdkond on praegu kuum, tehingute arv kasvab ning ka notarid peavad omalt poolt tagama, et selles olukorras selgeid ja läbimõeldud otsuseid tehtaks,” selgitas notarite koja esimees Tarvo Puri. “Huvilised on oodatud küsima, mida kinnisvara ostes või müües peaks teadma, samuti arutama alles “paberil” või kasutusloata kinnisvara ostmise, järelmaksu, hüpoteegi olemuse ja varjatud puudustega seotud küsimusi.”

Eestis tegutsevad 91 notarit tegid mullu kokku 295 155 toimingut ja teenuseosutamist, neist kõige sagedamini viidi läbi kinnisvaraga seotud tehinguid.

Notaribüroode asukohad ja kontaktid leiab notarite koja kodulehelt www.notar.ee.