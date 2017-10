Saaremaa õlletootjad teenisid suvega kenasti

Saare maakonnas tegutsevate õlle- ja siidritootjate suvised käibenumbrid ulatuvad kümnetesse tuhandetesse.



Saarte Hääl noppis Krediidiinfo andmebaasist välja Pihtla õllemeistri Taako OÜ, Pöide õlle tootja OÜ Põldemulgu ning Saaremaa õunasiidri valmistaja Öun Drinks OÜ suvised tulemused. Kõigi nende käive oli Krediidiinfo andmeil korralik ja ka tootjad ise kinnitavad, et ülearu suureks nurinaks põhjust pole.

Suur konkurents



Suurimat käivet tegi kolme suvekuuga Krediidiinfo andmetel just Öun Drinks, kuid nende puhul on põhiline käibetegija siiski kohalik õunalimonaad. Kui andmebaas toob välja, et Öun Drinksi käive oli selle suve kokkuvõttes ca 92 600 eurot, siis ettevõtte juhatuse liige Juhan Kanemägi tõdes, et siider moodustab nende käibest ca 20 protsenti.

Ta märkis, et eelmise aasta sügisel olid nende ootused siidrile loomulikult suuremad, kuid Eesti inimene tarbibki siidrit suhteliselt kesiselt. “Lisaks on meil siidri valdkonnas ka Eesti väiketootjate keskel suur konkurents,” tunnistas ta.

Nõnda ongi Öun Drinks’i põhitoode ikkagi limonaad. Kõige populaarsemad tooted on seejuures Öunalimonaad ja Öunalimonaad rabarberiga. “Laias laastus oli selle aasta suvi Eestis ikkagi väga külm ja oleks kindlasti võinud varem peale hakata, mis oleks ka parema müügi toonud,” nentis Kanemägi. Uue aasta eesmärk on ettevõttel aga kindlasti vaadata Eestist juba väljapoole. “Praegu töö selles osas käib,” kinnitas Kanemägi.

Pihtla õllemeistri Taako juhatuse liige Alo Väli sõnul jäävad nad suvega rahule ja aastaga tervikuna samuti. Toodangut puudutavaid arve nad ise avaldada ei soovi.

Krediidiinfo on aga välja toonud, et ettevõtte suvine käive ulatus üle 45 200 euro. Väli sõnul tahavad nad uuel aastal parimate asjaolude kokkulangemise korral oma üleüldist läbimüüki kahekordistada ja tuua turule mõned uued õlled.

“Järgmisel hooajal jätkab tegutsemist kindlasti ka Mekituba, kus on plaanis senisest rohkem huvitavaid käsitööõllede katsepruule esitleda,” kinnitas Väli. Endiselt on väga populaarne näiteks nende taluõlu Pihtla õlu, mis on ka tootjale endale väga erilise tähendusega ja Alo Väli kinnitusel kõige hingelähedasem.

Vaatavad kaugemale



Kui Pöide õlle tootja Põldemulgu puhul toob Krediidiinfo välja, et nende suvine käive oli ligi 35 000 eurot, siis ettevõtte üks omanikest ja juhtidest Koit Kelder märkis, et millegipärast ei kajastu mainitud andmetes kogu nende suvine käive. Kui suur see sel juhul tegelikult oli, ta ei täpsustanud, ent esmapilgul tundus Keldrile, et mingi kuu on andmetest justkui puudu.

Suvi läks Pöide õllel aga sellegipoolest kenasti. “Laiendasime kliendivõrku ja esimest korda kogu tegutsemisaja jooksul suutsime tagada tarned kogu suve vältel,” rõõmustas Koit Kelder. “Loomulikult oleks võinud olla rohkem päikest!”

Vihjeks tulevikuplaanide kohta sai Kelder aga öelda, et need on seotud Pöide pruulikoja toodete turustamisega Saaremaast kaugemal.