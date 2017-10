Saaremaa valla koalitsioonikõnelustel on paika saanud struktuur ja välja öeldud ka esimesed nimed. Volikogu esimeheks pakutakse Tiiu Aro (RE), aseesimeheks Aivar Aru (KE). Vallavanemaks pürib Madis Kallas (SDE).





“Kui Saaremaa valla volikogu oma esimesel istungil tuleval reedel nii otsustab, siis jah,” kinnitas Tiiu Aro kandideerimist volikogu juhiks.

Sotside, Reformi- ja Keskerakonna kõnelustel on kokku lepitud ka abivallavanemate vastutusvaldkonnad. Saarlase valimisliidu hüljanud Mart Mäeker hakkab koordineerima ehitus- ja planeeringuosakonda ning keskkonnaosakonda.

Sotsid saavad endale sotsiaalosakonna juhataja ja abivallavanema koha, kelle haldusalas on arendus- ja kommunikatsiooniosakond ning tugiteenuste osakond. Saarte Hääle andmeil on sotsiaalvaldkonna juhi kandidaat praegune sama ala abilinnapea Kairit Lindmäe. Lindmäe väitel pole talle otseselt pakkumist tehtud, kuid ta kinnitas, et kui jutt konkreetseks läheb, siis ütleb ta jah.

Teise abivallavanema kohale on väidetavalt kindlaim kandidaat Orissaare senine volikogu esimees Marili Niits. Tema ütles sarnaselt Lindmäega, et konkreetseid pakkumisi seni tehtud ei ole. Abivallavanema koha vastuvõtmine sõltuks sellest, millist valdkonda see töö hõlmab.

Reformierakonnale jäi abivallavanem, kes tegeleb majandus- ja haldusosakonnaga ja teenuskeskustega, ning hariduse, spordi, kultuuri ja noorsootööga tegelev abivallavanem.

Tiiu Aro sõnas, et Reformierakond oma nimesid praegu veel välja ei ütle, seda tehakse tuleval nädalal.

Koalitsioon on kinnitanud ka volikogude komisjonid ja nende esimeeste kohtade täitmise õiguse erakonniti: rahanduskomisjon (RE), ettevõtlus- ja majanduskomisjon (KE), keskkonna- ja ehituskomisjon (KE), piirkondlik- ja halduskomisjon (SDE), arengu- ja kommunikatsioonikomisjon (RE), kultuuri- ja spordikomisjon (SDE), sotsiaal- ja tervishoiukomisjon (RE), hariduskomisjon (SDE). Lisaks on olemas ka Kuressaare komisjon ja revisjonikomisjon. Viimase esimehe koht kuulub traditsiooniliselt opositsioonile ja selle täidab tõenäoliselt valimisliit Saarlane.