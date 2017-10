Välk ja Pauk elavad ketikoertena varjupaigas

Uus omanik andis Valjala vallast kehvadest tingimustest päästetud koerapoisid Välgu ja Paugu Tartu koduta loomade varjupaika.



Valjala vallas Ariste külas näguripäevi näinud krantsipoisid Välk ja Pauk said pärast seda, kui nad möödunud aasta lõpus endiselt omanikult ära võeti, meediastaarideks, kelle käekäigule ja koduotsinguile ka üleriigilise meedia jälgijad kaasa elasid.

Mõlemad koerad saidki tänavu jaanuaris kodu Tartumaal, ent kuu aja eest viis uus omanik koerad Tartu koduta loomade varjupaika. “Ma ei oska öelda muud, kui et koerad toodi ära väidetavalt perekondlikel põhjustel ja ka seetõttu, et koerad ei saanud omavahel läbi,” selgitas Tartu koduta loomade varjupaika pidava MTÜ Assisi Franciscuse Selts juhatuse liige Kirke Roosaar.

Juhuslik avastus



Roosaare sõnul hoitakse 5-aastast Välku ja 8-aastast Pauku ketis, kuna varjupaigal ei ole võimalik kõiki koeri aedikutesse panna. “Just ostsime neli aedikut, mis maksid kolm tuhat eurot,” tähendas ta.

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liikme Edit Annusveri sõnul said ühenduse liikmed sellest, et Välk ja Pauk varjupaigas elavad, teada juhuslikult.

“Üks mu tuttav avastas selle Tartu varjupaiga kodulehte vaadates ja võttis minuga ühendust,” ütles Saaremaa lemmikloomade turvakodu vabatahtlik Liina Solotarjeva. “See oli halb üllatus. Koerte omanik põhjendas mulle, miks koerad ära andis – ta ei teinud seda kerge südamega. Siiski on loogiline, et “katkist” koera kergelt terveks ei tee.”

Annusveri sõnul koerte omanik loomade äraandmisest Saaremaa lemmikloomade turvakodule teada ei andnud, kuigi oleks pidanud. “Sellega rikkus ta meiega sõlmitud lepingut,” nentis Annusver.

Lepingus on öeldud, et looma ei ole õigus hukata või anda uuele omanikule ilma MTÜ esindaja nõusolekuta, ning juhul, kui asjaolude kokkusattumise tõttu ei ole võimalik looma edasi pidada, tuleb sellest viivitamatult teatada Saaremaa lemmikloomade turvakodule.

Annusveri andmeil oli omanikul koertega probleeme.

“Soovitasime tal koertega kooli minna ja küsida asjatundja abi, kes õpetab, kuidas loomadega suhelda,” lausus Annusver. “Ilmselt see inimene seda ei teinud.”

Mis koertest edasi saab? “Oleks loobumisotsusest meile teatatud, oleksime koertele järele läinud ja nad Saaremaale tagasi toonud,” ütles Annusver. “Kuna koerad viidi Tartu varjupaika, elavad nad seal. Meil nende jaoks praegu kahjuks kohta ei ole.”

Eraldi oleks parem



Annusveri sõnul tuleks koos elanud koerad ehk teineteisest lahutada – nii oleks neile ehk kergem kodu leida. “Pealegi on üks koer domineerivam,” märkis ta. “Seda, et võtku vaid üks koer, soovitasime ka endisele omanikule, aga tema otsustas võtta siiski mõlemad,” lisas Liina Solotarjeva.

Ka Kirke Roosaar arvas, et mõttekam on Välk ja Pauk ilmselt teineteisest lahutada.

Kas keegi on nn staarkoerte endale võtmise vastu huvi tundnud? “Üht koera käidi vaatamas, aga kahjuks ei sobinud ta pere teise koeraga,” märkis Roosaar. “Kuigi Välk ja Pauk ei sobi ilmselt peresse, kus juba on koer, on nad inimeste vastu sõbralikud ja toredad loomad. Loodame, et nad saavad endale hoolivad omanikud.”

Kolmas Ariste külast nigelatest tingimustest ära toodud koer Gena viidi Saaremaalt Tallinna hoiukodusse. “Seal oli ta ainult kümme päeva, sest sai Viljandimaal uue hea kodu,” ütles Solotarjeva.