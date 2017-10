Merkel uurib võimalusi “Jamaica” moodustamiseks

Berliinis algasid sel nädalal konsultatsioonid uue valitsuskoalitsiooni moodustamise küsimuses. Nõu peavad uues Bundestagis esindatud nelja erakonna esindajad.



Kolmapäeval, 18. oktoobril leidis Berliinis aset esimene kohtumine. 24. septembril toimunud Saksamaa üldvalimised andsid tulemuse, mis poliitikutele valikuvõimalusi eriti ei paku. Poliitikavaatlejate arvates on praeguse seisuga võimalik moodustada vaid üks valitsuskoalitsioon, kuhu kuuluksid nelja erakonna esindajad.

Sellesse koalitsiooni kuuluksid Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) liikmed (nemad on parlamendis moodustanud ühtse konservatiivse bloki), liberaalse suunitlusega Vaba Demokraatlik Partei (FDP) ja peamiselt keskkonnakaitsega tegelev erakond Bündis-90 / Die Grünen (Rohelised). Nimetatud erakondade poliitiliste värvide (must konservatiividel, kollane liberaalidel ja roheline keskkonnakaitsjatel) kombinatsiooni järgi on säärast valitsuskoalitsiooni hakatud Saksamaal nimetama “Jamaicaks”. Põhjus on lihtne – täpselt samasugused värvid on ka Kariibi mere basseinis asuva Jamaica riigilipul.

Kantsleri lootused ei täitunud



See, et valimised võitnud ja Bundestagis suurimat esindatust omaval Angela Merkelil valitsuskoalitsiooni moodustamisel erilisi valikuvõimalusi ei ole, sai selgeks juba valimiste päeva hilisõhtul, kui ajakirjanduses hakkasid ilmuma esimesed tulemused. Kristlike demokraatide seniseid koalitsioonipartnereid sotsiaaldemokraate tabas ju raske tagasilöök. Seetõttu teatasid nad kohe oma kavatsusest senist valitsuskoalitsiooni mitte uuendada ja lubasid mõneks ajaks hoopiski opositsiooni minna…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.