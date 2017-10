Perekond Oja tuhanded kilomeetrid autoratastel

Puhata võib nii, et istud lennukisse, lendad veidi ja siis vedeled nädal aega rannas. Aga võib ka nii, et pakid neli inimest ja hunniku vajaminevat kraami autosse ning sõidad kolme nädala jooksul maha 8000 kilomeetrit. Perekond Oja ehk isa Urmas, ema Sirle ning poisid Mathiias ja Samuel on valinud viimase variandi. Oja pere räägibki, kuidas nende reisid on kulgenud ja kuidas sellist ilmas ringirändamist organiseerida.



Eesti–Rootsi–Taani–Saksamaa–Luksemburg–Belgia–Prantsusmaa–Andorra–Hispaania–Prantsusmaa–Monaco–Itaalia–Šveits–Lichtenstein–Austria–Tšehhi–Poola–Leedu–Läti–Eesti. Selline silma eest kirjuks võttev 17 riiki läbiv marsruut oli Ojade tänavune puhkus. Tõe huvides tuleb lisada, et Belgiast, Hispaaniast ja Itaaliast sõitsid nad ainult läbi.

“Algselt oli plaan minna vaid Sirle õe perele Saksamaale külla,” räägivad Ojad (Sirle ja Urmas pajatasid oma reisidest koos ja kirjalikult – R. V.), kuidas selleaastane reis alguse sai. Siis jäid silma videod Lõuna-Prantsusmaast ja Pariisist. Poisid tahtsid ka Pariisi ja Urmas oli juba paarkümmend aastat Andorrast unistanud. Kildudest saigi kokku suur pilt ja 23. juulil pandi autole hääled sisse.

Eelmisel aastal tegid nad veidi lühema reisi Horvaatiasse. Siis sõideti autoga sinna ja oldi seitse päeva kohal ja tuldi tagasi. Kokku 5000 km…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.