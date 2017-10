Taani instituudi looja Pulli panga alt

“Kodus pidime rääkima eesti keelt. Ema keelas omavahel vene keeles suhtlemise. Mäletan, et läksime siis õega kapi taha peitu, sest seal mängides saime vaikselt vene keeles rääkida,” meenutas eeloleval teisipäeval seitsmekümneaastaseks saav Silvi Teesalu lapsepõlve kaugel Siberis.



Tagasi Eestisse võimaldati küüditatutel sõita pärast Stalini surma 1954. aastal. Tollal oli Silvi kuueaastane. Mällu on jäänud pilt, mida ema tütrele tookord näitas, öeldes fotol oleva säärsaabastes, vuntsidega mehe kohta, et see inimene on nüüd surnud, me saame koju. Kooliteed alustas Siberist naasnud Silvi järgmisel aastal uues Orissaare keskkoolis.

Kodukooliga on Tallinnas Taani kultuuri instituuti juhtinud Silvil praegugi väga tihedad sidemed. Vilistlasena on ta Orissaare gümnaasiumi sihtasutuse juhataja.

Sihtasutus on toetanud nii aasta õpetajaid kui ka õpilasi. Mullusel tuluõhtul koguti üle 900 euro kooli ajalugu tutvustava püsiekspositsiooni jaoks.

Kodumaja mere kaldal

Teisipäeval võõrustas Silvi Teesalu koos abikaasaga Saarte Hääle ajakirjanikke ja nendega kaasas olnud kolleege, kellest üks Moskvast ja teine Lätimaalt, oma kaunis mereäärses kodus Haapsu külas Pulli panga all.

“Meri on Saaremaa inimestele nii oluline. Pärast keskkooli lõpetamist läksin Tartu ülikooli matemaatikat õppima ja kui ma siis ülikoolilinnast koju sõites Virtsu jõudsin ja seal mereõhku hingasin, tundsin, et olengi juba kodus,” toonitab juubilar.

