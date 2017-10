Ansekülas Teeääre talust leiti 15 punaarmeelase säilmed (+ GALERII)

Ansekülas Teeääre talus hobuseid pidav Kristian von Wovern leidis neli aastat tagasi oma maalt Teises maailmasõjas hukkunud punaarmeelaste ühishaua. Möödunud laupäeval toimunud lahtikaevamiste käigus tuvastati seal 15 sõduri säilmed.



2013. aasta juunis leidis Kristian von Wovern oma maalt RPG 40 granaadi ja kuna ta oli juttu sinna maetud sõduritest kuulnud, siis tuli ka otsus haud lahti kaevata.

“Kuna mul on seal hobused, siis kartsin, et nad on oma sõjavarustusega liiga õhukese mullakihi all ja väljatulev moon võib minu loomadele ohtlikuks saada,” rääkis ta.

Kui ta väikese ekskavaatoriga kaevamist alustas, hakkasid mulla alt välja tulema pommikillud ja laibatükid. Veendunud, et kõik on piisavalt sügaval, pildistas Wovern need ära ja lükkas augu uuesti kinni.

“Algul räägiti, et sakslased lasid need venelased maha, aga pigem oli nii, et 1941. aasta sügisel sattusid nad Saksa lennuki pommitamise alla ning pärast korjati laibad kokku ja visati pommiauku,” rääkis Wovern. “Vanemad inimesed rääkisid samuti pommitamisest ja meeste seest ei leitud ühtegi kuuli. Nad olid enamikus tükkideks, ühest oli alles ainult alakeha ja üks sõdur oli killuga pähe saanud. Kõik meeste padrunid ja varustus oli uus ja kasutamata, nad polnud ühtegi lasku teinud.”

Kristian von Wovern ütles, et talu toonane noorperenaine oli pärast lahingut noorte meeste dokumendid kokku korjanud, kuid tema isa käskis kõik kähku ära visata, sest kui venelased või sakslased oleks need leidnud, olnuks kõik surmalapsed.

Kuna nüüd avanes võimalus teemaga edasi minna, rääkis Kristian von Wovern oma leiust muuseumis töötavale Taniel Varesele, kes omakorda võttis ühendust sõjahaudade hooldaja-korrastaja Leonid Kušnarjoviga.

Ka Leonid Kušnarjov on kindel, et need sõdurid said surma pommitamisel. “Ilmselt liikusid nad kolonnis kusagile, sest varustus oli täielik,” lausus ta. “15 sõjaväelase säilmete leidmine on meie jaoks väga palju ja see on suur kordaminek, tänavu ei ole me Saaremaal rohkem ühtegi leidnud.”

Ühiselt kaevati haud nädalavahetusel uuesti lahti ja leiti kokku 15 sõduri säilmed. Hukkunute hulgas oli eeldatavalt ka kaks ohvitseri, ühe vormi käisel olid kahed triibud ja kaela peal olevatel lõkmetel kolm tärni. “Üks mees hoidis ikka veel granaati käes ja see oli selline, mis hävitab 25 meetri raadiuses kõik enda ümber,” lausus Kristian von Wovern.

Leonid Kušnarjovi sõnul on hukkunute väeosa keeruline kindlaks teha, sest hauas olid kõik mehed segamini. “Pole selge, kas nad hukkusid septembris või oktoobris ja ka meeste medaljone polnud,” tõdes ta. “On keeruline selgeks teha, kellele millised kehaosad kuuluvad, maa oli neid kokku muljunud ja täpne identifitseerimine võimatu. Aga hammaste järgi võib öelda, et kõik nad olid noored poisid. Tegime 15 kotti ja püüdsime osad kokku panna.”

Leonid Kušnarjov ütles, et selliseid leide ei tule enam tihti ette ja enamik neist on tavaliselt Sõrves. “Enamasti on leid puhas juhus, kuigi inimesed mäletavad ka veel sõja ajal langenud sõdurite matmise kohti,” lisas ta. Ansekülast leitud punaarmeelaste säilmed maetakse Maardu sõjaväekalmistule ühishauda tundmatute sõduritena.