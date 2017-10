FC Kuressaare naiskond mängis end karikasarjas veerandfinaali

Eesti naiste jalgpallikarikavõistlustel võitis FC Kuressaare võõrsil teise liiga klubi tulemusega 1 : 1 lõppenud normaal- ja lisaaja järel Paide Linnanaiskond Tapat penaltiseeriaga 4 : 2. Sellega lõpetati hooaeg viimases viies mängus saadud nelja võidu ja ühe viigiga.



“Mäng oli raske, väljak kehv, vahetusi ja väravavahti polnud, Eva Ratas sai mängu algul vigastada, kuid pidi pingutama kõik 120 minutit, lõpus juhtus sama aga Gerly Otsaga,” nimetas naiskonna treener Roland Kütt kohtumise märksõnad ja lisas, et eelnevat arvestades mängiti kindlasti välja tubli tulemus.

Kuressaare naised kaotasid esimese poolajal 0 : 1, kuid pärast puhkepausi viigistas penaltist seisu Kerli Kask. Kuna edaspidi kumbki naiskond enam väravani ei jõudnud, siis otsustasid järgmisse ringi jõudja penaltid. Siin olid kindlamad saarlannad ja Annemari Pruul vormistas 4 : 2 võidu.

“Väljak oli kehv ja kvaliteetset jalgpalli mängida ei saanud,” märkis Roland Kütt. “Sellele vaatamata tüdrukud pingutasid. Mulle meeldis see, kuidas kõik võitlesid, see oli super. See kohtumine võideti iseloomuga, sest mängida tuli läbi valu.” Roland Küti hinnangul on veerandfinaali jõudmine kindlasti väärt saavutus.