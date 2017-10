JUHTKIRI: Hääl kuuldavaks

Kui varem otsustas kohalikke asju iga pisike vald põhimõttel “oma särk on ihule ligemal”, siis nüüd on olukord sootuks teine. Statistika näitab, et pooled vastloodud suure Saaremaa valla volikogu liikmed on Kuressaarest.

Mõni väiksem ja kaugem piirkond on volikogus jäänud üldse esindamata. Seda vajalikum on, et ääremaade elanike hääl otsustajateni jõuaks.

Kindlasti saavad selles abiks olla osavalla- ja kogukonnakogud. Senisest aktiivsemad peavad olema ka külaseltsid ja kõiksugu MTÜ-d.

Sest need asjad, mis on olulised kaugema kandi inimese jaoks, võivad suures vallas muidu tähelepanuta jääda. Kaugema kandi elanike suur probleem võib suure valla puhul tunduda aga pisike ja tähtsusetu.

Seepärast on oluline, et kogukonna- ja osavallakogud edukalt tööle hakkaksid. Vastasel juhul muutub ääremaastumine senisest veelgi kiiremaks.