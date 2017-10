Kodutütardel oli pidulik nädalavahetus

Saaremaa kodutütred tähistasid nädalavahetusel ringkonna taasloomise 20. aastapäeva piduliku koosviibimisega Meedla kojas.

”Minul oli hea meel, et enamik kutsutuid oli kohale tulnud ja hetkeks igapäevaelu kiirustamises aja maha võtnud. Tuldi, et meenutada olnut, rääkida veidi pidujuttu, nautida torti ning koguda head energiat ka edaspidiseks,” ütles kodutütarde noorteinstruktor Ingrid Paiste, kelle sõnul olid Saaremaa kodutütreid õnnitlema tulnud ka kodutütarde peavanem Angela Nairis ja Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Gunnar Havi.

Pidulike kõnede kõrval kõlasid Lümanda ja Kihelkonna kodutütarde laulud ning ka meestelaul. Viimase esitamise võtsid enda kanda Lümanda noorte kotkaste juhendaja ja vabadusvõitlejate eesotsas olev Jaen Teär, kes esitas tervituslaulu, ning merekotkas Ants Luup. Ingrid Paiste sõnul pani viisijupp kaasa ümisema kõik saalis viibijad.

Saaremaa kodutütarde ringkond andis taasloomise 20. aastapäeva puhul välja ka oma rinnamärgi, mille autor on Peeter Kask, keda ennastki rinnamärgiga premeeriti. Märgid jagati välja teenekatele juhendajatele, kelle seas on näiteks Lümanda kodutütarde juhendaja Tiina Niit, noortekeskuse rühma juhendaja Lii Vanem, Tornimäe kodutütarde juhendaja Kaide Aaso, Orissaare grupi juhendaja Maidi Tilk, Aste juhendaja Merle Kivi, Leisi juhendaja Elve Rozenkron. Aumärgi pälvisid ka endine Kihelkonna juhendaja ja praegune toetajaliige Ursula Jakobson, lasketreener Martin Kosemets, endine ringkonnavanem ja kauaaegne toetaja Aire Pahapill ning teisedki. Kodutütardest said auväärse märgi Ave Mägi, Emilia Rozenkron ja Brita Laht.

Õdusal koosviibimisel jätkus kiitusi nii juhendajatele kui ka kodutütardele tegutsemistahte ja aktiivsuse eest.