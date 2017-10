Maaomanikud üritasid taas Tomba karjääri osta

Tomba kruusakarjääri kinnistu ostmisest huvitatud maaomanikud üritasid Leisi vallavolikogu 16. oktoobril toimunud viimasel istungil suruda päevakorda kuu aega varem vastuvõetud eitava otsuse ümbervaatamine.

Leisi vallavolikogu viimase istungi protokollist ilmneb, et 16. oktoobri istungil palus volikogu esimees hääletada, kas lisada päevakorda Tomba kruusakarjääri müük otsustuskorras. Nimelt oli ostuhuviliste eestkõneleja Juhan Kanemägi saatnud valda Aivo Kanemägi, Alfred Prassi, Maie Erini, Toomas Seebi, Priit Nurga ning Riivo Vaeti ja iseenda nimel e-kirja, milles ta palus Tomba kruusakarjääri kinnistute müüki puudutav otsus uuesti arutusele ja hääletusele võtta. Järgnenud arutelu käigus ei jõudnud volikogu liikmed ühisele seisukohale ja avaldust ei rahuldatud.

Leisi vallavolikogu esimehe Andrus Kandimaa sõnul soovisid karjääri kinnistu ostuhuvilised vana, septembris vastuvõetud otsuse ülevaatamist. ”Need inimesed ei olnud rahul, et otsus võeti vastu valdavalt erapooletuks jäänud häältega ja selgitusi ei antud,” sõnas Kandimaa, viidates, et kahe poolt- ja kahe vastuhääle kõrval jäi koguni viis volikogu liiget erapooletuks. ”Arvestades, et iga otsus peaks olema selgelt põhjendatud, on üsna tõenäoline, et kruusakarjääri müük otsustuskorras võib jõuda edaspidi Saaremaa vallavolikogu päevakorda,” lisas ta.

Erapooletuks jäänud volikogu liikmete tavatut suurt hulka on põhjendatud asjaoluga, et vallas protestilaine esilekutsunud karjääri erastamisotsusega ei soovinud volikogu liikmed kellelegi liiga teha. ”Tunnen väga hästi neid inimesi, kes seda maad osta tahaks, ja ka neid, kes soovisid selle jätmist avalikuks kasutamiseks ujumiskohana, ” lausus üks volikogu liige, kelle sõnul pole meeldiv heade tuttavatega konflikti minna.

TOMBA SAAGA

15. septembril toimus Leisis Tomba karjääri tuleviku teemal arutelu, kus avalikku huvi kaitses viis inimest.

14. septembril esitasid Benno Aavasalu, vallas asuva kinnistu omanik Andrus Toompuu ja Marten Kaevats vallavalitsusele ja volikogule taotluse Tomba karjääri kinnistut mitte müüa, vaid jätta see omavalitsuse omandisse.

Vallavalitsus pakkus volikogule kolm võimalust: kas karjääri kinnistu jagamisel tekkivad kinnistud müüakse otsustuskorras; eelnõu muudetakse, suurendades suplemisservituudi ala; või jääb kinnistu valla omandisse.

18. septembril otsustas Leisi vallavolikogu mitte müüa Tomba kruusakarjääri kinnistut otsustuskorras karjääri­äärsete kinnistute omanikele.

Allikas: Saarte Hääl